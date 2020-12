Príncipe William e Kate Middleton compartilham mensagem de Natal: Não parece certo este ano!

26/12/2020 | 13:10



Na tarde da última sexta-feira, dia 25, a conta oficial de Príncipe William e Kate Middleton acabou compartilhando uma verdadeira mensagem de Natal para os fãs e seguidores. Enquanto a Rainha Elizabeth II estava celebrando a festa no Castelo de Windsor, o seu neto mais velho estava com sua família em sua casa de campo de Anmer Hall, em Horfolk.

O Príncipe William então resolveu compartilhar uma foto na conta oficial da família dele nas redes sociais em que aparece um Papai Noel, símbolo do Natal para as crianças, na frente de uma janela toda fechada em que um bebê aparece olhando para ele distante, e na legenda da publicação escreveu:

Neste Natal, nossos pensamentos estão com aqueles de vocês que estão sozinhos, aqueles de vocês que estão de luto pela perda de um ente querido e por aqueles de vocês que estão na linha de frente, que estão reunindo energia para colocar suas próprias vidas em espera e cuidar do resto de nós. Desejar um feliz Natal não parece certo este ano, então, em vez disso, desejamos um 2021 melhor. Para aqueles que lutam hoje, há suporte disponível.

Depois do texto, a família ainda colocou diversas instituições de caridade e linhas direta de saúde mental para aqueles que estão procurando ajudar ou ser ajudados.

Lembrando que a Rainha Elizabeth II acabou anunciando que a celebração anual do feriado da família real em sua propriedade, em Sandringham havia sido cancelada por conta da pandemia do novo coronavírus. Caso você não saiba, a Inglaterra está totalmente fechada por conta da nova infestação do vírus e todo o comércio está fechado.