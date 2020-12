Bruna Marquezine coloca itens de luxo de seu guarda-roupa à venda

26/12/2020 | 13:10



Bruna Marquezine é daquele tipo de pessoa que não precisa esperar o fim do ano para fazer boas ações porque ela faz isso durante o ano todo. E agora, no fim do ano não seria diferente!

A atriz colocou algumas peças de luxos do seu guarda-roupa à venda em um bazar beneficente organizado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. A doação contou com vestido de um seus aniversários, sapatos, bolsas e roupas de grife.

E claro, tem sempre um item que chama mais a atenção de todos e que neste caso os mais caros são uma bolsa rosinha da Louis Vuitoon à venda por 15 mil reais e uma jaquetinha jeans da Miu Miu por 6 mil reais.

Mas claro, o bazar também conta com roupas mais acessíveis de Bruna Marquezine, como uma peça de 250 reais, e caso todos os itens da atriz forem vendidos, ela ajudará a arrecadar para a ação social quase 44 mil reais.