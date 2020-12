Talitha Morete estreia como apresentadora no 'É de Casa', da Globo

26/12/2020 | 12:51



Os telespectadores da Rede Globo estão acostumados a ver Talitha Morete a frente do quadro Solteiros, no Mais Você, no entanto a profissional estreou neste sábado, 26, como apresentadora do É de Casa. Ela dividiu a apresentação do programa matutino com Ana Furtado e Manoel Soares.

"É uma honra apresentar com vocês esse 'É de Casa' especial de fim de ano, um programa que dá bons exemplos e presta serviços importantes", afirmou Talitha no início do atração.

Morete vai atuar no É de Casa durante o período de folgas e férias dos apresentadores. Ana Furtado anunciou no fim do programa desta manhã que tirará férias de três semanas.

Após ficar cinco horas ao vivo, das 6h50 às 12h, Talitha agradeceu a recepção dos colegas Ana Furtado e Manoel Soares: "Obrigada a vocês dois pela generosidade, pelo carinho, pelo amor".

En 31 de janeiro, a profissional já tinha tido uma experiência como apresentadora ao substituir Ana Maria Braga no Mais Você.