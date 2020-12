Luan Santana se veste como Papai Noel e surge irreconhecível para presentear a afilhada

26/12/2020 | 12:11



Ao longo da última sexta-feira, dia 25, diversos famosos compartilharam através das redes sociais um pouco de como haviam passado o Natal. Luan Santana, no entanto, surpreendeu os fãs ao aparecer vestido como ninguém menos que o Papai Noel!

A caracterização do cantor ocorreu com o objetivo de surpreender e presentear sua afilhada, Sophie Wick. No Stories do Instagram, Luan mostrou o passo a passo para se transformar no bom velhinho, desde as roupas, passando pela barriga falsa - que foi feita com a ajuda de uma almofada -, até a barba e os óculos, que deixaram o sertanejo quase irreconhecível.

Nos registros o cantor ainda fez brincadeiras bem-humoradas sobre ter assumido o personagem e, ao final da tarefa, demonstrou cansaço, parabenizando aqueles que se dedicam a entregar presentes sob o manto vermelho durante o Natal:

- Tem que respeitar essa profissão. Papai Noel, você tem o meu respeito.