Em jogo bastante movimentado, Leicester e Manchester United empatam por 2 a 2

26/12/2020 | 11:40



O Liverpool só joga neste domingo pelo Campeonato Inglês, mas festejou bastante o empate entre Leicester e Manchester United, por 2 a 2, neste sábado, no King Power Stadium, pela 15ª rodada. Com o resultado, os dois times permanecem distantes do líder, que com 31 pontos vê o Leicester (segundo colocado) chegar a 28 e o United (terceiro) a 27.

O jogo em Leicester foi bastante agitado, equilibrado, com os dois times procurando o gol de forma intensa. Rashford, após perder uma grande chance, ao cabecear para fora, abriu o placar, aos 23 minutos, após linda assistência de Bruno Fernandes.

Um erro na saída de bola do United, aos 31 minutos, propiciou o gol de empate dos donos da casa, com um belo chute de fora da área de Barnes.

O jogo ficou ainda mais emocionante nos minutos finais. Lançado de forma magnífica por Cavani, Bruno Fernandes desviou do goleiro Schmeichel para colocar o United mais uma vez em vantagem.

Mas o Leicester não desistiu na busca pelo menos da igualdade no placar e ela veio aos 40 minutos. Perez cruzou da direita e Vardy mostrou rapidez e precisão para bater de primeira e fechar o placar.