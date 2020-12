LeBron James 'só' faz 22 pontos na vitória dos Lakers sobre os Mavericks

26/12/2020 | 08:43



O Los Angeles Lakers obteve a primeira vitória na temporada 2020/2021 da NBA, ao derrotar o Dallas Mavericks, nesta sexta-feira, por 138 a 115, no Staples Center, em Los Angeles. Desta vez, o astro LeBron James não foi o cestinha, ao obter 22 pontos, contra 28 do companheiro Anthony Davis.

Do lado de Dallas, que liderou o primeiro quarto por 33 a 30, mas ainda não venceu e perdeu a segunda partida consecutiva, o esloveno Kuka Doncic anotou 27 pontos e fez sete assistências.

O Los Angeles Clippers, rival dos Lakers, somou a segunda vitória, ao bater o Denver Nuggets, fora de casa, por 121 a 108. Apesar da vitória, o time passou grande susto a 6min11 do final da partida, quando Kawhy Leonard caiu na quadra sangrando, após receber uma cotovelada sem querer do companheiro Serge Ibaka em uma disputa de rebote.

Autor de 21 pontos, Leonard deixou a quadra e foi direto para o vestiário, onde recebeu atendimento e, segundo o técnico Tyronn Lue, se recuperou bem e deverá atuar domingo em Dallas, diante dos Mavericks.

Paul George, com 23 pontos e nove assistências, foi o principal destaque dos Clippers, que somaram a segunda vitória, diante do Denver, perdedor nos dois primeiros jogos da temporada, mas que contou mais uma vez com Nicola Jokic em uma grande atuação. Foram 24 pontos, dez assistências e nove rebotes.

Em outro jogo desta sexta-feira, o Brooklyn Nets foi até Boston e só teve problemas no segundo quarto, quando perdeu por 32 a 25. Com 37 pontos (sete arremessos certos de três em dez tentativas), Kyrie Irving liderou a vitória por 123 a 95.

Kevin Durant (29 pontos) e Jarret Allen (11 rebotes) se destacaram também no time de Nova York, enquanto Jaylen Brown (27 pontos e oito rebotes) e Jayson Tatum (20 pontos) foram os principais do time de Boston.