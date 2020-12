Ferroviária comunica afastamento de Saul Klein

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



25/12/2020 | 22:20



A Ferroviária de Araraquara informou ontem, através de nota em seu site oficial, o afastamento do empresário Saul Klein de suas atividades no clube por tempo indeterminado. Acusado de estupro e aliciamento de 14 mulheres, o ex-investidor do São Caetano explicou, também em comunicado, que ficará longe das funções até resolver a situação. Dias antes, ao se posicionar sobre o caso, o filho do fundador da Casas Bahia havia se defendido sob argumentação de que era um sugar daddy (termo que designa homens mais velhos que têm o fetiche de sustentar financeiramente mulheres mais novas em troca de relacionamento.

“Eu, Saul Klein, informo que estou me desligando, temporariamente, do comitê gestor de futebol da Ferroviária. O motivo dessa decisão é uma investigação em andamento na polícia e para a qual devo priorizar a minha atenção, em defesa da integridade da minha história e da minha família. A partir do momento em que a verdade for restabelecida e reconhecida minha inocência, voltarei a trabalhar, com todo afinco, pelos interesses da Ferroviária”, disse Saul.

Uma das uniformizadas da Ferroviária, a Ultras Grená, havia se manifestado na quinta-feira pedindo o afastamento imediato do empresário, dizendo que as acusações contra Saul eram uma “mancha” para um um clube com tanta história no futebol feminino.