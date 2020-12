Santo André pode trazer dupla de volta

Dérek Bittencourt

26/12/2020



O Santo André pode anunciar nos próximos dias mais alguns reforços que vão compor o elenco do técnico Paulo Roberto no Paulistão 2021. E alguns destes poderão ser rostos conhecidos da torcida ramalhina. Isso porque, depois de revelar o retorno do zagueiro Rodrigo e a chegada do lateral-direito Marcos Martins, ambos vindos do Botafogo-PB, outros dois atletas que defenderam o Ramalhão em 2020 poderão regressar, casos do meia Vitinho Schimith e do atacante Ramon. Mesmo sem citar nomes, foi o que deixou no ar o executivo de futebol Edgard Montemor Filho

"A gente não para e continua buscando reforços para o Santo André para o ano que vem. A partir de amanhã (hoje) talvez comece a divulgar um ou outro. Temos jogadores acertados, mas ainda com compromissos com clubes ou precisando acertar detalhes com antigos clubes, por isso a gente não soltou nada ainda. Mas, em breve, deve ter novidades e deverão retornar alguns jogadores que disputaram o Paulistão (2020) e foram bem. Inclusive alguns que estavam comigo no Botafogo”, explicou Edgard Montemor Filho, responsável por levar os atletas para o clube paraibano.

Aliás. o Alvinegro da Estrela Vermelha tem outros três jogadores que passaram pelo Santo André em outros tempos, casos dos volantes Mineiro e Rogério e do meia Juninho Silva. Também compõem o elenco botafoguense o ex-São Bernardo FC Fernando Júnior e a dupla ex-São Caetano Diego Rosa e Marlon.