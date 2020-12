Busca por lazer em áreas públicas da região no dia do Natal é baixa

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



26/12/2020 | 07:00



Para quem não costuma viajar nesta época do, parques, praças e demais espaços públicos são opções para famílias passearam. Porém, diante da pandemia da Covid-19, 2020 foi diferente e os passeios também precisaram mudar.

Ontem, dia de Natal, quando geralmente as crianças saem para experimentar o presente – como bicicletas e patins –, áreas localizadas no entorno dos Paços municipais, que concentram grande movimentação aos fins de semana e feriados, registraram baixo movimento. Alguns frequentadores apostaram que o cenário tranquilo era decorrente de pessoas já terem viajado, pelo tempo nublado ou ainda porque existe o medo do novo coronavírus.

No Paço de São Bernardo, por exemplo, a garoa pode ter atrapalhado o passeio de muitas famílias, mas não de todas. A professora Cristiane Nascimento, 43 anos, estava acompanhada do marido, o eletricista Edson José, 38, e do filho, Alexandre Nascimento, 5. Segundo Cristiane, a família não costuma viajar nesta época, e todo ano opta pelos parques e espaços públicos para descontrair. “Íamos no Parque das Bicicletas, mas como estava fechado, viemos ao Paço. Todo ano, Natal ou Ano-Novo, estamos por aqui. Ano passado lembro que estava mais cheio, mas agora já imaginávamos que estaria assim devido ao vírus”, disse.

Apostando que o tempo melhorasse pela manhã, o gerente comercial Atílio Zottich Junior 45, e suas filhas, Valentina, 10, e Victoria, 9, foram até o Paço para estrear os presentes novos: as bicicletas. “Sempre passeamos por aqui, e como é lugar bem grande é ótima opção para passear. Este ano está um pouco diferente, mas também aproveitamos o vazio daqui para evitar qualquer tipo de aglomeração”, comentou Atílio.

Em Santo André, conforme registrado pela equipe de reportagem do Diário, o movimento era ainda menor. A fotógrafa Daniela dos Santos, 28, aproveitou o momento para andar de patins e foi até o Paço justamente porque imaginou que não teria tantas pessoas. “O tempo espantou muitas famílias e, além disso, muitas pessoas já foram viajar. Então aproveitei esse tempo antes do almoço para vir para cá”, explicou.

Apesar do baixo movimento nas duas cidades, as famílias estavam conscientes quanto ao uso das máscaras e distanciamento físico. “Hoje (ontem) ainda não vi ninguém sem máscara ou usando errado, mas sempre é bom reforçar”, avaliou a fotógrafa.

Já na Praça dos Imigrantes, na Avenida Presidente Kennedy com a Avenida Tijucussu, em São Caetano, o movimento também não impressionava. Por mais que fosse possível encontrar moradores fazendo exercícios físicos e passeando com seus animais de estimação, o cenário estaba bem distante do que se costuma observar em fins de semana e feriados.

“Na Kennedy é impossível não encontrar alguém. Por mais que muitas pessoas passem por aqui, é ponto de referência para quem quer praticar exercícios, usar bicicleta ou trazer seus filhos”, comentou a aposentada Iracy Freire, 60, que passeava com seu fiel companheiro, o cachorro Bisteca. “Com todos os cuidados de higiene, saímos uma vez por dia para passear, e como ainda não vamos viajar, ficamos por aqui”, disse.

Nesta semana, o governo do Estado determinou que os 645 municípios paulistas ficarão na Fase 1 (vermelha) do Plano São Paulo nos feriados de Natal e Ano-Novo. Isso significa que apenas atividades essenciais poderão funcionar entre os dias 25 e 27 de dezembro e 1º e 3 de janeiro. Objetivo é conter o avanço da pandemia nas próximas semanas. Assim, nestes dias, será proibido o funcionamento de shoppings, bares, restaurantes, academias e outros tipos de eventos públicos. Estabelecimentos de hospedagem, como hotéis e pousadas, poderão abrir. Mesmo com a permissão para funcionamento de serviços essenciais, como padarias e mercados, nestas cidades era possível observar que muitos comércios não abriram pela manhã.