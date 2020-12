Xuxa responde carta de fã após 34 anos: 'um pouco atrasada'

25/12/2020 | 17:40



A apresentadora Xuxa Meneghel respondeu, na última quarta-feira, 23, uma carta escrita por um fã há mais de 30 anos, quando ele tinha seis anos de idade. Na época, ela comandava o Xou da Xuxa e, agora, após saber do manuscrito, deixou uma mensagem ao 'baixinho'.

"Alfredinho, aqui é a tia Xuxa, estou um pouco atrasada para responder sua cartinha, já que você escreveu com seis anos e hoje já está com 40, mas sinto no meu coração que uma vez baixinho sempre baixinho", ela escreveu.

O Alfredinho é Alfredo Stadtherr, que se tornou diretor de programas de televisão e explicou, em uma publicação no Instagram, como a carta chegou à apresentadora.

"A cartinha que eu escrevi aos seis e ficou trinta e quatro anos perdida lá em casa, até que minha mãe encontrou essa semana. Mandei pra Gaby Ferreira de brincadeira, ela encaminhou pra Xuxa e foi lindamente respondida", detalhou. De acordo com o perfil de Gaby na rede social, ela é produtora nos canais GNT, Canal Viva e Mais Na Tela.

Na carta, o então pequeno Alfredo falou que assistia ao programa Xou da Xuxa todos os dias e descreveu as três coisas de que mais gostava: "os desenhos, as brincadeiras e o Moderninho". Este último era um personagem da atração criado por Reinaldo Waisman.

O menino também citou do que não gostava: "Centurions, Garfield e Hulk". Por fim, o garoto afirmou que "queria alguma coisa" do show da apresentadora e mandou um "beijão" para ela. Mais de 30 anos depois, Stadtherr se explicou: "eu adoro o Garfield. Devo ter comido sucrilhos vencido nesse dia", brincou.

Na resposta à carta, Xuxa disse que ficou orgulhosa dele. "Nesse ano tão difícil onde meus beijinhos viraram demonstração de desamor e desrespeito com o próximo, eu vou apenas te agradecer por você hoje ser um diretor, um homem que acreditou nos seus sonhos e deixou meu coração cheio de orgulho. Acredite, te dei um beijo imaginário, pois eu também senti teu abraço na sua cartinha. Seja feliz e não esqueça de se vacinar para que você tenha um feliz 2021!", aconselhou a apresentadora.

No final da mensagem, ela ainda brincou com outro meme: "esse bilhete é de verdade". Confira a publicação abaixo: