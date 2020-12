Obituário - 26 de dezembro de 2020

Ademir Medici

26/12/2020 | 07:00



SANTO ANDRÉ

Santo André, quinta-feira, 24 de dezembro

Maria de Sousa Barreto, 93. Natural de Teresina (Piauí). Residia no Jardim Aclimação, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dorival dos Santos, 89. Natural de Santos (São Paulo). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cecília Costa Barreto, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 24, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Pascual Oliveros Doong, 81. Natural da República Popular da China. Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 24. Memorial Jardim Santo André.

Moacir Alves, 73. Natural de Bueno Brandão (Minas Gerais). Residia no Jardim Marek, em Santo André. Dia 24. Memorial Jardim Santo André.

Maria Célia Hiromi Oyama Okada, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Josefa Maria Pessoa, 71. Natural de Bom Jardim (Pernambuco). Residia no Recanto Verde do Sol, em São Paulo, Capital. Dia 24, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

João Geraldo Favero, 68. Natural de Guaranésia (Minas Gerais). Residia na Vila Alto de Santo André. Comerciante. Dia 24. Jardim da Colina.

Dorival Roque dos Santos, 66. Natural de São José do Rio Pardo (São Paulo). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Músico. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Roberto Colombo, 66. Natural de Santo André. Residia na Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Dia 24. Memorial Jardim Santo André.

Noberto Borba Cavalcanti, 63. Natural de Aliança (Pernambuco). Residia no bairro do Brás, em São Paulo, Capital. Veterinário. Dia 24, em Santo André. Cemitério Municipal de Olinda (Pernambuco).

Rodrigo Martinez de Oliveira, 35. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Victor Teixeira de Jesus, 25. Natural de Santo André. Residia no Jardim Carla, em Santo André. Operador de máquinas. Dia 24. Memorial Jardim Santo André.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, quinta-feira, 24 de dezembro

Olinda Fernandes Beghin, 79. Natural de Barra Bonita (São Paulo). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 24, em Santo André. Crematório Unidas, em Piracicaba (São Paulo).

Maria de Lourdes da Silva, 77. Natural de Teixeira (Paraíba). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 24, em Santo André. Jardim da Colina.



SÃO CAETANO

Devanir Mioto, 76. Natural de Tupã (São Paulo). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 24, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.



D I A D E M A

Diadema, terça-feira, dia 22 de dezembro

Geraldo de Paula Santos Filho, 69. Natural de Barra Longa (Minas Gerais). Residia na Vila Lidia, em Mauá. Dia 22. Cemitério Parque das Palmeiras, em Ferraz de Vasconcelos (São Paulo).

Alessandro Ferreira Leite, 27. Natural de Diadema. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal.

Gustavo Feitosa Ramos, 22. Natural de Diadema. Residia no Centro de Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal.



Diadema, quarta-feira, dia 23 de dezembro

José Vitor de Oliveira, 91. Natural de Maruim (Sergipe). Residia no Centro de Diadema. Dia 23. Vale da Paz.

Oswaldo Zeferino, 78. Natural de Rio Acima (Minas Gerais). Residia no Jardim Edith, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal.

Maria das Dores Pereira da Silva, 72. Natural de Rio Largo (Alagoas). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 23. Vale da Paz.

Jesus Siqueira, 71. Natural de Diadema. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal.

Maria José de Miranda Cruz, 69. Natural de Rio Espera (Minas Gerais). Residia no bairro Taboão. Dia 23. Vale da Paz.

Jorge da Silva Rocha, 69. Natural de Jequeri (Minas Gerais). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal.



M A U Á

Terezinha Teixeira de Macedo, 81. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no Jardim Esperança, em Mauá. Dia 24, em Santo André. Memorial Planalto.