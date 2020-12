Klopp minimiza declarações de Salah no Liverpool: 'Mo está de bom humor'

25/12/2020 | 16:09



O técnico Jürgen Klopp, do Liverpool, reagiu com sorrisos e ironia às declarações recentes de Mohamed Salah sobre o seu futuro. O atacante egípcio disse em entrevista ao jornal espanhol AS que poderia defender Barcelona ou Real Madrid no futuro e que ficou insatisfeito por não ter recebido a braçadeira de capitão do Liverpool.

"O Real Madrid e o Barcelona são clubes de topo. Quem sabe o que vai acontecer no futuro. Atualmente estou concentrado em voltar a ganhar a Premier League e a Liga dos Campeões com o Liverpool", disse Salah, ao ser questionado pelo jornal sobre o seu futuro.

Klopp não demonstrou surpresa com as declarações e garantiu que o atacante está feliz no Liverpool. "Mo está de bom humor e em grande momento e em boa forma e isso é o mais importante. Você teria visto ele rindo muito", disse o treinador, ao responder uma pergunta em entrevista coletiva.

O atacante tem contrato com o clube inglês até junho de 2023. Klopp afirmou que ainda não conversa com o atleta sobre a renovação. "Nunca falamos (sobre contratos). O resto é bom para você (imprensa) escrever, mas internamente, não tenho nada realmente a dizer (sobre o futuro dele)", complementou o treinador.

Líder isolado do Campeonato Inglês, o Liverpool volta a campo no domingo, quando enfrentará o West Bromwich, no Anfield.