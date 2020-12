Notícias natalinas centenárias

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



26/12/2020 | 00:01



Disse o papa Benedicto XV: “A guerra não terá passado se os homens ainda continuarem a lutar. Os prejuízos morais da guerra são maiores que os materiais”.

Despacho da UP (United Press): “Por ocasião do Natal (de 1920), o rei Victor Manuel e as rainhas Helena e Margarida fizeram importantes donativos às crianças pobres e aos mutilados de guerra”.

A edição francesa do New York Herald publicava número especial no Dia de Natal, no qual consagrava um suplemento de quatro páginas às colônias sul-americanas residentes em Paris.

De uma crônica publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo, assinada simplesmente por ‘P’:

Sexta-feira à noite, no Automóvel Clube, noite de baile, do grandioso baile de Natal, que é talvez o nosso maior sucesso mundano.

Todo o São Paulo fino e elegante está aqui, e aqui se veem, nestes salões de tanto luxo e bom gosto, as mais lindas ‘toilettes’ da cidade, as joias de mais preço, criaturas cheias de sedução e encanto.

Dança-se com animação em dois salões, conversa-se por todos os cantos, e quem não conversa nem dança, olha apenas – dá aos olhos e à alma o sumo prazer da contemplação...

A orquestra recomeça agora um ‘fox-trot’ da moda, que num minuto atrai ao meio do salão 20 ou 30 pares...

