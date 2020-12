Acidentes deixam dez mortos em estradas de Minas Gerais

25/12/2020 | 13:35



Dez pessoas morreram em dois graves acidentes entre a véspera do Natal (quinta-feira, 24) e esta sexta-feira, dia 25, em estradas de Minas Gerais, segundo informações do Corpo de Bombeiros do Estado. O acidente desta sexta-feira ocorreu na MG-135, no município de Bocaiúva, no norte de Minas. Cinco pessoas morreram. Um veículo de passeio colidiu de frente com um caminhão, matando todos os ocupantes do carro. Até as 12h30, equipes de socorro ainda retiravam os corpos do veículo. O motorista do caminhão não apresentava fraturas aparentes, conforme os bombeiros. Já em Capitólio, no sul do Estado, um veículo de passeio se chocou nesta quinta-feira com uma viatura da Polícia Militar de Meio Ambiente na MG-050. O acidente ocorreu por volta das 10h30. Morreram os cinco ocupantes do carro. Os três agentes que estavam na viatura tiveram ferimentos leves e passam bem.