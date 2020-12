Do Diário do Grande ABC



25/12/2020 | 12:53



Policiais Militares do 6º Baep receberam informações do Copom sobre veículo produto de roubo que estaria circulando na região. Durante patrulhamento no interior da "Comunidade do Amor", em Santo André, nesta quinta-feira (24), foi localizado um VW-Crossfox. Ao notarem a presença dos políciais, dois homens que estão enconstados no carrp tentaram fugir, mas foram capturados e encaminhados ao 6° DP de Santo Andre