Dois homens são presos com drogas em São Bernardo

Do Diário do Grande ABC



25/12/2020 | 12:41



Durante patrulhamento pela Travessa Amazonas, em São Bernardo, nesta quinta-feira (24), policiais Militares do 6° Batalhão de Ações Especiais avistaram homem com mochila nas costas em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação policial, ele tentou fugir e largou a mochila. Além de prender o homem, a PM encontrou dentro da bolsa cinco tijolas de maconha. O indivíduo foi encaminhado para o 2º DP da cidade.

NO JARDIM YRAJÁ

Em operação de combate ao tráfico de drogas, juntamente com policiais militares do 6º Baep, equipe prendeu homem no Jardim Yraja, em São Bernardo. Na mochila do indivíduo foram encontrados 547 porções maconha, 550 pedras de crack e 467 papelotes de cocaína. Dado voz de prisão, ele foi conduzido ao 1° DP de São Bernardo, onde está à disposição da Justiça.