Do Diário do Grande ABC



25/12/2020 | 12:25



Na tarde desta quinta-feira (24), equipe do Policiamento Rodoviário, em deslocamento pela Índio-Tibiraçá - altura de Ribeirão Pires - foi acionada para abordar cavalo trator tracionando dois semirreboques. Após verificação, foi provado que em um deles constava queixa de roubo. A polícia abordou o condutor da carreta, que tentou empreender fuga. Após entrevista, o motorista levou os policiais ao local onde havia sido armazenada a carga roubada de café, do mesmo dono do semirreboques. O proprietário foi chamado e o criminoso está preso.