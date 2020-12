Estados Unidos exigirão que passageiros do Reino Unido apresentem teste negativo de Covid-19

25/12/2020 | 10:18



Os Estados Unidos exigirão que passageiros de companhias aéreas vindas do Reino Unido apresentem um teste de covid-19 antes do voo a partir da próxima segunda-feira (28). A decisão foi anunciada pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) na noite desta quinta-feira (24).

Os passageiros de companhias aéreas do Reino Unido precisarão fazer testes dentro de três dias de sua viagem e fornecer os resultados à companhia aérea, disse o CDC em um comunicado. A agência informou que o pedido será assinado nesta sexta-feira, 25. O CDC informou que, por causa das restrições em vigor desde março, as viagens aéreas do Reino Unido para os EUA já caíram 90%.

Nesta semana, o governador de Nova York, Andrew Cuomo, disse que três companhias aéreas com voos de Londres a Nova York (British Airways, Delta e Virgin Atlantic) concordaram em exigir que os passageiros apresentem um teste de covid-19 antes de entrar no avião. A United Airlines concordou na quinta-feira em fazer o mesmo em seus voos para Newark, New Jersey. Fonte: Associated Press.