Dupla experiente representará o Brasil novamente no Dakar

Diário do Grande ABC



25/12/2020



O Brasil terá mais uma vez a dupla Guiga Spinelli e Yousseff Haddad como representante no Rally Dakar, maior evento da modalidade, entre 3 e 15 de janeiro, na Arábia Saudita. A organização da prova anunciou detalhes da prova, que terá 4.262 km de trecho cronometrado (aproximadamente 7.000 km no total), com largada e chegada em Jedá.

Preparado para sua nona participação, Guiga Spinelli falou sobre esta edição, a qual estará – junto do navegador – à bordo do Mini All4 Racing (deixando a Triton com a qual disputou o Sertões), na categoria carros, pela equipe X-raid, que acumula cinco títulos na maior prova off road do mundo.

“Estamos muito animados para essa edição do Dakar. Serão dias intensos com o padrão do Dakar, embora agora em país e continente novo para nós. O roteiro com certeza foi muito bem estudado pela organização e daremos literalmente uma volta pela Arábia Saudita”, diz Guiga. “Este ano a organização buscou um roteiro mais técnico. Na prática, a exigência para dupla e carro acaba sendo semelhante ou até pior, já que quilometragens menores podem ser mais duras, exigentes e difíceis que as maiores”, completa o piloto.

“Mesmo não estando com a última geração dos protótipos 4x4 da X-raid, a confiabilidade e bom ritmo do modelo All4 Racing será muito importante para a gente na busca por um bom resultado, até porque no Dakar resistência é a palavra-chave”, complementa Youssef.