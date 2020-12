Natal: evangelização, amor e perdão

Do Diário do Grande ABC



25/12/2020 | 08:33



É difícil encontrar por aí quem não goste do Natal, não é verdade? Inclusive, antes de mais nada, a palavra ‘natal’ se refere ao local de nascimento ou ao próprio nascimento de alguém. Uma pessoa que nasceu em São Paulo, por exemplo, tem como ‘cidade natal’ o município de São Paulo. Correto? Mas não podemos esquecer da verdadeira essência da data. A Bíblia diz em Lucas, capítulo 2, versículo 11: ‘Pois, na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor’.

O Natal é período em que comemoramos o nascimento de Cristo, de forma simbólica, pois a Bíblia não informa a data do nascimento de Jesus nem diz que devemos comemorar seu aniversário. Mas o que importa é que Jesus nasceu, e por um motivo muito bom. Ele veio para salvar-nos do pecado (1 Timóteo 2:6). Ele é o Rei, não só dos judeus, mas de todos os homens (Mateus 28:18-20). Logo, trata-se de tempo oportuno para evangelização, para confraternizarmos, ministrarmos sobre comunhão, fraternidade, amor e perdão, independentemente da religião de cada um, pois não devemos ensinar ou defender doutrinas de homens.

Creio que temos que praticar aqui na Terra o que vamos encontrar no céu, pois em Romanos 14:17 diz o seguinte: ‘Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, e paz, e alegria no Espírito Santo”. Deste modo, entendo que as igrejas têm papel fundamental para expressar e lembrar do amor derramado por Jesus Cristo a toda Terra, principalmente neste momento do ano, onde temos que aproveitar a comunhão, confraternização e festas para lembrarmos e praticarmos o amor de Cristo, principalmente junto a milhares de pessoas que se encontram sozinhas, carentes e sedentas de carinho. Sem dúvida, o período de Natal deixa as pessoas mais sensibilizadas e dispostas a colaborar na extensão e proliferação do amor de Cristo. Mas vale a pena levar o evangelho, a palavra de salvação e o amor de Cristo de maneira contínua, em todas as épocas do ano, para todas as pessoas e nações, sempre associadas à prática de obras de caridade. Vamos fazer da prática das boas obras ação cotidiana, de modo a beneficiar os que te rodeiam e a você mesmo.

Portanto, vamos aproveitar o Natal para estarmos no seio da família, sim, para trocarmos presentes, porém, não vamos transformar a data simplesmente em festa pagã, não podemos nos esquecer do verdadeiro sentido, ou seja, como momento essencial para relembrarmos de todos os ensinamentos de Cristo, pois ele nasceu para nos salvar e nos libertar de todas as aflições da terra. Creio que, não só os que recebem um gesto caridoso são favorecidos, mas também aqueles que o praticam.

Ana Paula é bispa da Assembleia de Deus dos Milagres Tucuruvi.

PALAVRA DO LEITOR

Boas-Festas

O Diário recebe e retribui votos de Boas-Festas Maria Carolina, Ana Carolina e Paulo Serra; Graacc (Grupo de Apoio ao Adolescente e Criança com Câncer); Sociedade Cultural Brasiltália; Luiz José Moreira Salata e família; Rudolf Grimm; Sesc (Serviço Social do Comércio); Riviera Nayarit; Isabella Ribeiro; Agência Comunicado; Abear (Associação Brasileira das Empresas Aéreas); Abaeté Aviação; Asta; Gol; Latam Airlines; Latam Cargo; Rima; Voe Pass; Instituição Assistencial Casa do Caminho Ananias; Dassessoria; Daniella Cardoso; Inova Unicamp – Agência de Inovação da Unicamp; LedWave – Inovando Experiências; Polícia Militar; CPA/M6 (Comando de Policiamento de Área Metropolitana 6).

Feliz Natal – 1

Que esta pandemia que neste ano vem causando muita dor às famílias brasileiras seja superada em 2021, com a chegada da vacina contra a Covid-19. Sem desprezar os protocolos para o enfrentamento do coronavírus, que o próximo ano seja próspero. Feliz Natal e vacinado 2021.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

Feliz Natal – 2

Na condição de um dos assíduos leitores deste conceituado Diário desde o início, na sua fundação, ou seja, há 61 anos, sinto-me no dever físico de parabenizá-lo pela sua relevante missão jornalística empreendida em todo o decorrer do presente ano que ora se finda. Aliás, a missão jornalística do Diário foi sempre, desde sua fundação, na defesa dos princípios democráticos e na defesa inexorável da sociedade, e sempre isento da parcialidade. Estes princípios foram adotados desde seu início pelos seus fundadores, sendo um deles o grande idealista e inesquecível Edson Danillo Dotto. Homem do meu tempo. Aqueles que lhe conheceram até hoje sentem saudades. Hoje mora no mundo celestial. É por essa razão que sou um dos seus leitores desde a fundação. Por fim, felicito a toda família Diário. Feliz Natal e próximo novo ano cheio de alegria, saúde e prosperidade.

Francisco Emídio Carneiro

São Bernardo

Feliz Natal – 3

Está difícil dizer ‘feliz Natal’! O mundo continua de cabeça para baixo. Fato é que nenhum de nós imaginou viver pandemia, ou seja, termos vírus tão devastador. Claro que, como muitos, não estarei exatamente onde planejava estar. Mas, como tenho dito sempre, se você está vivo, tem sua família saudável, ajoelha, agradece e, por favor, tenha a responsabilidade contigo e com o outro, use máscara, fique o máximo que puder em casa, lave muitas vezes as mãos e celebre com o coração grato o maior presente que Deus Pai nos deu. Jesus nasceu para cumprir o propósito do Eterno, morreu na cruz, mas ressuscitou e reina sobre tudo e todos. Logo, é nossa viva esperança, pois nós, que cremos verdadeiramente Nele, logo, logo estaremos juntos no céu. A sua volta mais se mostra a cada dia, em cada acontecimento. Observe! Desejo Natal com saúde e muita responsabilidade para todos. Deus nos proteja.

Rosângela Caris

Mauá

Papai Noel

Querido Papai Noel, eu nunca fiz nenhum tipo de pedido ao senhor, mas desta vez resolvi te escrever pedindo algumas coisas simples, que nunca vi acontecerem em meu País. Meu grande sonho seria ver o Brasil ser transformado em País simples, com sociedade baseada em princípios e valores; onde o cidadão tenha liberdade de escolha, sem a tutela do Estado; onde não haja corrupção; onde políticos voltem seus olhares para a sociedade e não para seus bolsos; enfim, País justo, onde as oportunidades estejam ao alcance de todos. Vou parar por aqui, pois a lista é extensa, mas espero que a realização desses itens esteja ao seu alcance. Se não estiver, tudo bem, a gente aguarda a próxima encarnação. Muito obrigado, Papai Noel e Feliz Natal.

Vanderlei A. Retondo

Santo André

Espírito de Natal

Faltam poucos dias para encerrar 2020, um ano que foi difícil de atravessar. Período em que as pessoas testemunharam o surgimento de um vírus que expôs toda a fragilidade da espécie humana. Que amplificou o medo da morte, causou prejuízos financeiros e elevou o número de óbitos em todo o planeta. Mas foi também um ano em que a humanidade se mostrou mais generosa. Várias foram as manifestações em favor do próximo. Vizinhos que se propuseram a fazer as compras para os que não tinham como sair de casa. Restaurantes que forneceram marmita aos necessitados. Profissionais da saúde que se lançaram de corpo e alma para ajudar aqueles que foram contaminados. Uma série de ações, realizadas ao longo de todo o ano, que se assemelham ao que se convencionou chamar de espírito de Natal.

Ana Cláudia Rocha

Mauá

Nova política

O ano de 2020, com todos os seus obstáculos, também foi o período que revelou a verdadeira (des)importância de personagens que apareceram recentemente no cenário nacional, que se colocavam como os mensageiros da chamada nova política e que, segundo eles mesmos, vinham para mudar tudo no País. Empunhavam seus celulares como se estes fossem armas da transformação da sociedade. Homens e mulheres que faziam muito barulho e que, para propagar suas ideias, não tinham o menor pudor de propagar notícias falsas. Muitos saíram vitoriosos nas eleições de 2018 e, desde então, cada vez têm menos protagonismo. Há até alguns que estão enrolados com a Justiça e, para se livrar dos problemas, apelam aos ritos da velha política que diziam combater. Caíram as máscaras.

João Silva

Ribeirão Pires

As cartas para esta seção devem ser encaminhadas pelos Correios (Rua Catequese, 562, bairro Jardim, Santo André, CEP 09090-900) ou por e-mail (palavradoleitor@dgabc.com.br). Necessário que sejam indicados nome e endereço completos e telefone para contato. Não serão publicadas ofensas pessoais. Os assuntos devem versar sobre temas abordados pelo jornal. O Diário se reserva o direito de publicar somente trechos dos textos.