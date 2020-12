União faz a força

Do Diário do Grande ABC



A frase que dá título a esse texto parece óbvia. Entretanto, expressa profunda verdade que deve ser praticada, mantida e estimulada. Principalmente quando o assunto em questão é o Grande ABC. As sete cidades que compõem a região estão completamente interligadas. Tanto que algumas ruas possuem cada uma de suas calçadas em um município. Logo, é mais fácil chegar aos objetivos conjuntos quando se busca soluções em grupo do que quando cada um atua em prol de seus interesses.

Protagonista por natureza, o Grande ABC largou na frente há três décadas, quando criou o Consórcio Intermunicipal. O colegiado, que foi idealizado por Celso Daniel, surgiu com intuito de resolver os problemas que surgiram com o acúmulo de resíduos sólidos. Ao longo dos anos, muitas outras celeumas mereceram a atenção do grupo, como as enchentes, mobilidade, habitação e saúde pública.

É claro que neste período várias questões deixaram de ser resolvidas. Ou não foram solucionadas de forma a agradar todos os entes envolvidos. Mas também existem grandes conquistas que só foram possíveis graças à atuação do Consórcio. O que leva a crer que, apesar de críticas pontuais, muito pior seria se não existisse essa força centralizadora para intervir pela região.

Neste ano, a pandemia do novo coronavírus colocou o mundo em cheque e abalou sobremaneira os 2,8 milhões de habitantes do Grande ABC. Para 2021, surge mais uma demanda que exigirá ação pontual e efetiva do Consórcio, que será a logística de vacinação contra a Covid-19. Essa atuação de vanguarda foi destacada pelo bispo de Santo André, dom Pedro Carlos Cipollini, que classificou o colegiado como um instrumento valioso, e ressaltou a necessidade da preservação do Consórcio. Além de incentivar as boas práticas de gestão por parte dos prefeitos eleitos e reeleitos.

Juntas, as cidades do Grande ABC certamente têm mais poder para seguir avançando.