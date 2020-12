Fernando Diniz define nesta sexta se vai poupar jogadores diante do Fluminense

24/12/2020 | 16:50



O técnico Fernando Diniz vai definir após o treino desta sexta-feira se vai poupar ou alguns jogadores do São Paulo para o duelo com o Fluminense, neste sábado, às 21h, no Maracanã, pela 27ª rodada do Brasileirão.

Ao mesmo tempo que o jogo no Rio tem grande importância na classificação do torneio nacional, o treinador sabe que o time pode sentir desgaste para o compromisso da próxima quarta-feira frente o Grêmio no jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil.

"A possibilidade (de poupar) existe, mas é uma possibilidade. Existem todas: de poupar, de não poupar, poupar uma parte. Vamos conversar com eles. Conversar com eles é o que mais fazemos aqui, para saber como eles se encontram. A gente vai conversar e ver qual a necessidade, o que é melhor para o São Paulo, poupar ou não. Estamos nas duas frentes, nos dois campeonatos, e é um time que consegue se recuperar bem de um jogo para o outro. Então vamos ver o que é melhor para o time", disse o treinador.

Quem tem vaga assegurada no jogo de sábado é o lateral-esquerdo Reinaldo, que está fora do jogo de volta com o Grêmio por ter levado o terceiro cartão amarelo. Léo deverá ser escalado por Diniz no jogo do Maracanã.

No Brasileiro, o São Paulo lidera, com 53 pontos, cinco a mais que o Flamengo, que disputou um jogo a menos (26 a 25). Já na Copa do Brasil, o time do Morumbi perdeu para o Grêmio, por 1 a 0, e terá de devolver o placar para levar a decisão da vaga na final para os pênaltis ou ganhar por dois gols de diferença para obter direto a classificação.