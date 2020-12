Repetidores Wi-Fi: conheça as vantagens e como utilizá-los corretamente

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



24/12/2020 | 15:18



Ter uma boa conexão de internet tornou-se fator imprescindível para realizar atividades básicas do cotidiano. No entanto, mesmo com um plano de internet robustos, às vezes, os brasileiros sofrem com a falta ou instabilidade de sinal, principalmente nos espaços de alta metragem. Fatores como espessura das paredes e quantidade de móveis também podem influenciar negativamente. Para solucionar esse problema, uma boa alternativa é investir em repetidores de sinal Wi-Fi.

Marcello Liviero, diretor comercial da TP-Link , explica que o dispositivo possui a finalidade de repetir o sinal sem fio de uma rede doméstica. “Ele recebe o sinal gerado pelo roteador e o amplifica, fazendo com que haja um alcance de área maior do que a que seria possível sem o seu uso. É uma opção bem vantajosa para quem precisa ampliar a área de cobertura do Wi-Fi aos pontos cegos da rede”, ressalta.

Na prática, o repetidor precisa encontrar o sinal original da rede para poder repeti-lo. Para isso, o aparelho precisa estar configurado na mesma frequência em que o roteador. Se houver desencontro entre os dois eletrônicos, o dispositivo não será capaz de suprir as expectativas.

Diversos são os benefícios desse equipamento. Para Marcello, pontos importantes a serem destacados são sua praticidade de instalação, pois basta conectá-lo à uma tomada, e o seu custo-benefício. “Não será necessário aumentar o plano de internet ou, até mesmo, comprar um novo roteador. Só ele, em determinados casos, já é o suficiente. Mas é importante ressaltar que o repetidor vai repetir o sinal com a qualidade que ele o recebe. Sendo assim, se é um sinal com boas qualidade e velocidade, este será replicado. Já se o sinal emitido pelo roteador estiver fraco, o repetidor não conseguirá oferecer uma conexão de qualidade”, afirma.

Mas nem sempre somente o repetidor é o bastante. O executivo comenta que, em locais amplos que possuem muitos obstáculos, como móveis ou eletrodomésticos, uma boa alternativa é apostar nos dispositivos com a tecnologia mesh. Eles funcionam como uma espécie de “malha”. Esses aparelhos são mais automatizados – a própria rede wireless é capaz de distribuir o sinal aos locais com maiores demandas – e apresentam melhores velocidade e cobertura, o que possibilita que o usuário circule pelo ambiente com uma conexão estável.

“Primeiramente, é preciso identificar qual realmente é o problema, se de fato é sinal fraco e não a internet lenta em sua origem. O repetidor é eficiente em um local que possui muitos obstáculos ou mesmo a interferência de vários aparelhos eletrônicos, o que impede uma boa conexão em certas áreas. Nessas situações, trocar o roteador não resolve, porque continuaria existindo um ponto cego. A melhor opção então é instalar um repetidor, ou repetidores, nos locais em que o sinal começa a falhar”, indica o executivo.

O diretor complementa que, apesar do seu bom desempenho na resolução dos problemas com cobertura de internet, ele deve ser utilizado com cautela. “Eles interligam a rede principal com os dispositivos. Então, é comum que haja uma queda de desempenho. Quanto mais repetidores forem instalados, menor pode ser a velocidade”, finaliza Marcello.