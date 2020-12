HBO GO: os filmes e as séries mais populares de 2020

Bianca Bellucci

Do 33Giga



24/12/2020 | 15:18



O serviço de streaming HBO GO disponibilizou uma coleção com os 20 melhores conteúdos lançados na plataforma em 2020 – você pode acessá-la neste link. A lista compila filmes, séries e documentários que estrearam ao longo do ano e conquistaram os usuários. A posição de cada um neste ranking e o número de visualizações, no entanto, não foram divulgados. Sendo assim, o 33Giga resolveu arrumá-los por ordem alfabética. Descubra, a seguir, quais são os títulos.

Annabelle 3: De Volta para Casa | Crédito: Divulgação/Warner Bros. Annabelle 3: De Volta para Casa | Crédito: Divulgação/Warner Bros. × Aves de Rapina (Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa) | Crédito: Divulgação/Warner Bros. Aves de Rapina (Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa) | Crédito: Divulgação/Warner Bros. × Batwoman (1ª Temporada) | Crédito: Divulgação/HBO Batwoman (1ª Temporada) | Crédito: Divulgação/HBO × Bloodshot | Crédito: Divulgação/Sony Pictures Bloodshot | Crédito: Divulgação/Sony Pictures × Coringa | Crédito: Divulgação/Warner Bros. Coringa | Crédito: Divulgação/Warner Bros. × Doutor Sono | Crédito: Divulgação/Warner Bros. Doutor Sono | Crédito: Divulgação/Warner Bros. × Era Uma Vez em... Hollywood | Crédito: Divulgação/Sony Pictures Era Uma Vez em... Hollywood | Crédito: Divulgação/Sony Pictures × Hard (1ª Temporada) | Crédito: Divulgação/HBO Hard (1ª Temporada) | Crédito: Divulgação/HBO × Homem-Aranha: Longe de Casa | Crédito: Divulgação/Sony Pictures Homem-Aranha: Longe de Casa | Crédito: Divulgação/Sony Pictures × It: Capítulo Dois | Crédito: Divulgação/Warner Bros. It: Capítulo Dois | Crédito: Divulgação/Warner Bros. × Jumanji: Próxima Fase | Crédito: Divulgação/Sony Pictures Jumanji: Próxima Fase | Crédito: Divulgação/Sony Pictures × Lovecraft Country (1ª Temporada) | Crédito: Divulgação/HBO Lovecraft Country (1ª Temporada) | Crédito: Divulgação/HBO × McMillions (1ª Temporada) | Crédito: Divulgação/HBO McMillions (1ª Temporada) | Crédito: Divulgação/HBO × Patrulha do Destino (2ª Temporada) | Crédito: Divulgação/HBO Patrulha do Destino (2ª Temporada) | Crédito: Divulgação/HBO × Perry Mason (1ª Temporada) | Crédito: Divulgação/HBO Perry Mason (1ª Temporada) | Crédito: Divulgação/HBO × Pokémon: Detetive Pikachu | Crédito: Divulgação/Warner Bros. Pokémon: Detetive Pikachu | Crédito: Divulgação/Warner Bros. × Shazam! | Crédito: Divulgação/Warner Bros. Shazam! | Crédito: Divulgação/Warner Bros. × The Outsider (1ª Temporada) | Crédito: Divulgação/HBO The Outsider (1ª Temporada) | Crédito: Divulgação/HBO × The Undoing (1ª Temporada) | Crédito: Divulgação/HBO The Undoing (1ª Temporada) | Crédito: Divulgação/HBO × Westworld (3ª Temporada) | Crédito: Divulgação/HBO Westworld (3ª Temporada) | Crédito: Divulgação/HBO ×