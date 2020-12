Da Redação, com assessoria

24/12/2020 | 15:18



Quanto você teria que pagar por um console de última geração no Brasil? Quão diferente são os preços em outros países? Em que lugar do mundo é mais barato ser um gamer? Os analistas do Picodi.com pesquisaram os preços mais recentes de videogames e os serviços de assinaturas das duas plataformas mais populares para responder a essas perguntas.

O relatório é baseado nos preços locais de consoles de videogame (PlayStation 5 Standard e Xbox Series X), com um controle e sem nenhum jogo. Os preços vêm dos sites oficiais de PlayStation, Xbox e revendedores locais, disponíveis no início de dezembro de 2020. Para a conversão da moeda, o Picodi.com usou a taxa de câmbio média de novembro de 2020.

Mais de R$ 7.500 por um console

A empresa constatou que os fãs do PlayStation na Ucrânia são os que mais gastam para ter o último console da Sony, saindo por até R$ 7.590. O novo Xbox, por sua vez, é mais caro na Argentina, tendo o preço médio de R$ 6.950. Os melhores valores para ambos os videogames pode ser encontrado no Canadá, custando, respectivamente, R$ 2.640 e R$ 2.520.

No Brasil, o PlayStation tem preço semelhante ao do Xbox. Para os consoles mais recentes, os jogadores teriam que desembolsar R$ 4.700 e R$ 4.600, respectivamente.

Um console de jogos não é suficiente

Tanto a Sony quanto a Microsoft oferecem serviços de assinaturas que permitem o modo multiplayer. São eles: PlayStation Plus e Xbox Live Gold. Os usuários também recebem vários jogos gratuitamente a cada mês. No entanto, assim como os preços dos videogames, os custos variam dependendo de cada país. Na comparação, a Turquia ficou em primeiro lugar com as assinaturas mais baratas: PlayStation Plus (R$ 120) e o Xbox Live Gold (R$ 210).

No final da classificação estão os chilenos que pagam cerca de R$ 660 por uma assinatura do Xbox Live Gold, enquanto os suíços estão pagando o equivalente a R$ 420 pelo PS Plus. Conforme declarado pelas empresas, os preços das assinaturas refletem as economias de mercado locais.

Resumo de custos

O Picodi.com também comparou os custos que envolvem ter um console de videogame e a sua assinatura anual. Para os fãs de videogame, o Canadá é o lugar perfeito, uma vez que o país oferece valores acessíveis em ambas as categorias. Já o Brasil ficou no meio do ranking, pagando R$ 4.850 para o combo PlayStation e R$ 4.940 pelo conjunto Xbox.

Uma coisa é certa, porém, ser um gamer na Argentina é complicado, já que os conjuntos custam R$ 7.170 (PlayStation) e R$ 7.390 (Xbox). O único país onde o conjunto de PlayStation é mais caro é na Ucrânia, por R$ 7.840.