Esqueça o Google: site de buscas planta árvores enquanto você pesquisa na internet

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



24/12/2020 | 15:18



O site de buscas Ecosia permite que usuários de internet plantem árvores enquanto fazem buscas na web. E a pessoa não precisa fazer nada – ou quase nada – de especial: basta usar a página de pesquisa e isso gera o reflorestamento do planeta.

Pode parecer algo meio mandrake, mas a coisa toda funciona de forma bem simples. Enquanto se pesquisa no buscador, anúncios de terceiros são exibidos e geram receita para a Ecosia. Desse dinheiro que entra na conta do site, 80% é destinado ao replantio de árvores.

Até o fechamento desta reportagem, de acordo com o Ecosia, mais de 115 milhões de árvores já haviam sido semeadas por meio do site de buscas. A reportagem do 33Giga contribuiu com 18, plantadas em locais como Burkina Faso, Madagascar e Peru – essas, e outras informações sobre o projeto, ficam disponíveis na página inicial do internauta, em um ícone no canto superior direito.

São 15 milhões de usuários ao redor do planeta que, com suas buscas, renderam cerca de 12 milhões de euros para o projeto. Por meio do Ecosia, árvores são plantadas de 1,3 em 1,3 segundos e cada uma delas sai por 0,27 euro.

Bing

A máquina de buscas que o Ecosia usa para seu projeto ambiental é o Bing, da Microsoft. Durante os testes do 33Giga, a ferramenta se mostrou extremamente cumpridora depois de ser configurada para apresentar resultados para o Brasil. Funciona como um sistema de buscas qualquer (mostrando resultados da web, notícias, mapas, imagens, vídeos e outros) depois que o usuário digita o que deseja e dá Enter (ou OK ou Pesquisar).

Em mais de um mês de uso (e daqui por diante), o Ecosia se tornou o principal buscador da equipe de reportagem – isso foi facilitado porque o navegador Vivaldi tem o site entre suas ferramentas de pesquisa.

Quando comparado com o Google, o Ecosia é tão bom quanto o gigante das buscas em mostrar os resultados por relevância em sua página inicial. Ele fica atrás, por milímetros, ao retornar reportagens recentes no Brasil na interface principal – não são tão relevantes como as do concorrente (em News, tudo surge corretamente). Outro ponto negativo é não ter interface em português.

Os pontos positivos deixam o Google no chinelo. Além de retornar imagens com melhor relevância e vídeos que vão bem além dos do YouTube (o conteúdo da Globo, por exemplo), ele planta árvores enquanto você fica na rede. (Só isso, já valeria a pena mesmo que ele tivesse o sistema do Cadê? embutido.)

Para começar a usar o Ecosia, via navegador no computador, basta clicar aqui. Há também extensão para Chrome, Opera e outros browsers baseados no Chromiun (aqui) e para Firefox e derivados (aqui). Ele pode ser encontrado na lojinha da Microsoft (aqui) e há versões para Android (app está aqui) e iPhone (aqui) .

Abaixo, você confere como ele funciona.