Obituário - 25 de dezembro de 2020

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



25/12/2020 | 00:01



SANTO ANDRÉ

Daniel Ferreira de Lima, 80. Natural de Garanhuns (Pernambuco). Residia no Parque Oratório, em Ribeirão Pires. Dia 21, em Ribeirão Pires. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ricardo Pereira dos Santos, 75. Natural de Bilac (São Paulo). Residia no bairro Bangu, em Santo André. Dia 21, em Diadema. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aurelino José da Silva, 96. Natural de Pindobaçu (Bahia). Residia na Vila América, em Santo André. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.

Maria Aparecida Sena, 91. Natural de Aparecida (São Paulo). Residia no Parque Gerassi, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Alice Menegatti, 91. Natural de Salto (São Paulo). Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Dia 22. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Antonio Rodrigues da Silva, 89. Natural de Mirassol (São Paulo). Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Dia 22. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Nilda Miranda Lima, 85. Natural de Maceió (Alagoas). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 22. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Osvaldina Alves de Aguiar Silva, 83. Natural de Senhor do Bonfim (Bahia). Residia no Parque Gerassi, em Santo André. Dia 22. Jardim da Colina.

Benedito Ulysses de Camargo, 81. Natural de Bragança Paulista (São Paulo). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Tarso Ribeiro do Nascimento, 74. Natural de Ingá (Paraíba). Residia em Arujá (São Paulo). Dia 22, em Santo André. Cemitério do Arujá (São Paulo).

Sônia Giugliodori, 71. Natural de Santo André. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Fátima Lino dos Santos, 66. Natural de São José do Egito (Pernambuco). Residia em Utinga, Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aparecida Novembrino do Carmo, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Repositora. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Marcelino Neto, 61. Natural de Belo Horizonte. Residia na Vila Pires, em Santo André. Autônomo. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jucelino Martins Pereira, 40. Natural de Itainópolis (Piauí). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Autônomo. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sebastião Nilson de Oliveira, 28. Natural de Grão Mogol (Minas Gerais). Residia no Jardim do Triunfo, em Guarulhos (São Paulo). Soldador. Dia 22, em Santo André. Cemitério Bonsucesso, em Guarulhos (São Paulo).





SÃO BERNARDO

Edinaldo Sales Otoni, 53. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Olavo Bilac, em São Bernardo. Dia 21. Vale da Paz, em Diadema.

Rodnei Ferreira da Silva, 56. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 22, em Santo André. Cemitério Municipal de Teçaindá, distrito do Município de Martinópolis (São Paulo).

Anderson Henrique dos Santos, 43. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 22, em Diadema. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Jeferson Ferreira da Silva Batista, 22. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 20. Cemitério das Lágrimas.

Antonietta Messano Lorenzo, 90. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 21, em Diadema. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Dalva Dulce Costa Moreira, 92. Natural de Santo Antonio (Rio Grande do Norte). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal.

Laurita Maria de Jesus, 90. Natural de Itarantim (Bahia). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal.

Pedro Ferreira dos Santos, 89. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal.

Nilton Furioni, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Eldorado. Dia 21. Cemitério Municipal.

Zilda Batista de Carvalho, 68. Natural de Parapuã (São Paulo). Residia no bairro Eldorado. Dia 21. Cemitério Municipal.

Zelma Dulcineia de Queiroz Rodrigues, 62. Natural de Planaltina (Goiás). Residia no Jardim Pitangueiras. Dia 21, em Diadema. Cemitério Municipal de Itu.

José Ronildo Ferreira Guimnarães, 62. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 21. Vale da Paz.

Miguel dos Santos, 51. Natural de Umburanas (Bahia). Residia no bairro Sete Praias, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal.

Nelson Martins de Souza, 40. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Eldorado. Dia 21. Cemitério Municipal.

Anderson Marcos de Abreu Alves, 23. Natural de Diadema. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal.

Maria Aparecida Cassiano, 71. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no Jardim Ingaí, em Diadema. Dia 22. Vale da Paz.

Valdeci Maria de Jesus, 70. Natural de Jequié (Bahia). Residia no Centro de Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal.

Marta Oliveira de Souza, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal.

Márcia Guedes Fatore, 51. Natural de Diadema. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal.

Koji Hosoda, 72. Natural de Mirandópolis (São Paulo). Residia no centro de Diadema. Dia 23. Vale da Paz.

MAUÁ

Manoel Rodrigues Filho, 89. Natural de Valênça do Piauí. Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 21. Cemitério Santa Lídia.

Ozilde Barbosa, 84. Natural de Mairiporã (São Paulo). Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 21. Cemitério Santa Lídia.

Leonor Gregório, 84. Natural de São João da Boa Vista (São Paulo). Residia no Jardim Guapituba, em Mauá. Dia 21. Cemitério Santa Lídia.

Bruno Leandro Barbosa Souza, 19. Natural de Mauá. Residia no Jardim Paranavaí, em Mauá. Dia 21. Cemitério Santa Lídia.

Celeste Maria Araujo da Silva, 68. Natural de Uruçuca (Bahia). Residia no Alto da Boa Vista, em Mauá. Pensionista. Dia 22, em Santo André. Cemitério de Santa Lídia.

Roberto Gaiguer, 38. Natural de Santo André. Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Motorista. Dia 22, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

RIBEIRÃO PIRES

Maria Elza Garcia Pires, 70. Natural de Oriente (São Paulo). Residia no bairro Pouso Alegre, em Ribeirão Pires. Dia 22. Cemitério São José.









RIO GRANDE DA SERRA

Paulo Fortunato de Jesus, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Rio Grande, em Rio Grande da Serra. Motorista. Dia 22, em Santo André. Cemitério São Sebastião.