Luís Phelipe é o nono a renovar com o Cachorrão

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



25/12/2020 | 07:00



Na tentativa de balancear o grupo, contando não apenas com jogadores experientes mas, também, com peças mais jovens, o EC São Bernardo anunciou a renovação do contrato do zagueiro Luís Phelipe, 21 anos, revelado no próprio clube e que participou de três jogos na campanha do acesso e do vice-campeonato no Paulista da Série A-3 (incluindo a final, contra o Velo Clube). Assim, já são nove os atletas que permanecerão no Cachorrão para a A-2 estadual de 2021.

Um dos motivos que levaram o defensor a estender seu vínculo com o Alvinegro foi justamente a gratidão. “Foi o clube que me deu a primeira oportunidade e me sinto muito à vontade aqui. Avalio essa temporada como ótima, já que tive diversos aprendizados e conquistas. Pude amadurecer como profissional e como pessoa”, exaltou o zagueiro.

Apesar de partir para sua primeira participação em um campeonato como a Série A-2, que tem maior exigência, Luís Phelipe mostra conhecimento sobre o torneio e disse que será um grande desafio. “O elenco sabe que o nível da competição é maior que a anterior. Com isso, temos que trabalhar dobrado para conquistar nossos objetivos dentro da competição”, afirmou.

Antes de Luís Phelipe, a diretoria alvinegra havia anunciado a renovação do goleiro Allan Thiago, dos zagueiros Erwin e Alexandre, do lateral-direito Osvaldir, dos volantes Dudu e Willian, e dos atacantes Chuck e Raul. Nos próximos dias, mais uma extensão contratual deve ser anunciada pelo clube, chegando a dez peças, formando uma espinha dorsal para o treinador Renato Peixe, outro a renovar com o clube (junto da maior parte da comissão técnica) para a próxima temporada.