Tecnologia ajuda Papai Noel a se reinventar na pandemia

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



25/12/2020 | 00:01



Esperar na fila para entregar a carta ao Papai Noel e ter a oportunidade de pedir, pessoalmente, o que se deseja de presente de Natal não foi uma ação possível em 2020. Com a pandemia de Covid-19 e a necessidade de se manter o distanciamento físico, os artistas que anualmente – e literalmente – vestem essa fantasia, precisaram se reinventar e encontrar novas formas de estar junto do seu público. A tecnologia foi grande aliada e resultou em vídeochamadas, fotos com projeções holográficas e a rara oportunidade para que o trabalho fosse realizado em dois lugares ao mesmo tempo.

Atuando como Papai Noel desde 2016, o metalúrgico aposentado Pedro Ramires Medina Filho, 58 anos, morador de Santo André, tem feito contatos virtuais com adultos e crianças, além de gravar mensagens por vídeo, para substituir sua presença física. Há três anos, resolveu assumir o Bom Velhinho que havia dentro de si, em suas próprias palavras, e passou a cultivar uma autêntica barba branca, o que tem resultado em ser reconhecido como “o” Papai Noel ao longo de todo ano.

Apesar desse reconhecimento, Medina Filho afirma que o contato remoto e virtual com o público, única forma de interação segura em tempos de Covid, não substitui o encontro presencial. “Não é mágico como poder receber, abraçar, conversar, olhar nos olhos”, definiu. No entanto, pondera que a perda do contato tem sido mais difícil para as crianças. “Elas querem abraçar, tirar fotos, conversar contando o que querem ganhar, se justificar que foram boazinhas e são merecedoras dos presentes.”

João Luiz Romanichi, 68 anos, administrador de empresa aposentado, começou atuando como palhaço em hospitais e, no fim do ano, se vestia como Papai Noel. Desde 2011, é um Bom Velhinho profissional, e apenas a pandemia o impediu de atuar como antes. A adaptação do trabalho foi intensa e para não faltar a oportunidade de levar o espírito natalino às famílias atua fazendo vídeos, um pedindo o envio da carta, e outro respondendo ao pedido. “Funcionou bem, tenho feito vários trabalhos. Também fiz vídeos para shoppings do Grande ABC, com fotos, e com tudo isso não faltou trabalho”, afirmou. Como todos os outros, a tecnologia foi incorporada no dia a dia e os desafios, como se adaptar às redes sociais, criar conta no Instagram e administrar as conversas do WhatsApp serviram como aprendizados. “A pandemia afeta o espírito natalino, porque ele existe a partir do encontro, do contato com as famílias e isso teve que ser suspenso”, avaliou.

Morador de Guarulhos, o comerciante Apolo Constant, 63, é o único Papai Noel a atuar presencialmente nos shoppings do Grande ABC. Desde 15 de novembro, ele está no Mauá Plaza Shopping, interagindo com os clientes, mas protegido pelo seu trabalho em home office. Papai Noel profissional há sete anos, Constant afirma que a necessidade de uso da tecnologia também criou novas oportunidades de trabalho e fomentou a criatividade. “Esse distanciamento serviu para uma nova aproximação das famílias, pois me parece que as pessoas estavam perdendo um pouco disso.”

‘Bom Velhinho’ consegue atuar em dois lugares ao mesmo tempo