Movimento no comércio de São Bernardo é intenso

24/12/2020 | 11:35



Atualizada às 12h56

No entorno da Rua Marechal Deodoro, no Centro de São Bernardo, o trânsito e o movimento de consumidores que deixaram o presente para a última hora é intenso. A via está fechada para veículos para evitar aglomerações, mas dentro de algumas lojas isso acaba acontecendo. A maioria das pessoas usa máscaras, mas também há exceção.

“Infelizmente, ainda tem muita gente desrespeitando as normas recomendadas para não se contaminar “, afirmou a moradora do bairro Irajá, Karina Amaral, 36 anos, que precisou comprar um sapato para os filhos. “Eu só vim porque precisava, e agora já estou indo embora correndo.”

Grande circulação de consumidores também foi registrado pela equipe de reportagem do Diário no calçadão da Oliveira Lima, no Centro, em Santo André, assim como no supermercado Nagumo, também na região central, com muitas pessoas comprando itens que ainda faltam para a ceia.

Lembrando que a partir do dia 25, apenas o comércio essencial será mantido aberto.