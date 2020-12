O Papai Noel que sucedeu a Gino Belletato

Sexta-feira, 25 de dezembro de 1970 – ano 13, edição 1419

Manchete – Neste Natal, Medici renova esperanças

O presidente da República do regime militar usava de rede de comunicações para se dirigir à população no ano em que se revelou torcedor da Seleção Brasileira tricampeã no México.

Especial – Com a edição normal, um caderno de 24 páginas e um texto de Charles Dickens, ‘Conto de Natal’.

Obra clássica, de 1843, com a qual o romancista Charles John Huffam Dickens (1812-1870) tira do esquecimento em seu país a festa do Natal.

Mensagem – “Na permuta de experiência, na troca de atenções, todos os desejos, ideais, esperanças, foram partilhados sem palavras, no dia a dia, dentro de uma alegria silenciosa.”

ZF do Brasil, fundada em 2015 na Alemanha. Sua primeira unidade brasileira começou a ser construída em 1958, em São Caetano.

Em 25 de dezembro de...

1915 – Américo Perrella nasce em Mauá, o antigo Pilar, nono filho dos imigrantes italianos da Região de Molise. Toda uma vida dedicada à cidade.

Perrella inaugurou o primeiro cinema de Mauá, em sociedade com o concunhado e atleta Baptista Branco. O cinema só exibia filmes mudos e entrou em funcionamento por volta de 1932. Depois o cinema passou a ser dirigido pelos irmãos Scilla. É quando ganha o nome de Cine Opa.

Anos, décadas depois, foi prefeito de Mauá e cedeu um material riquíssimo à <CF160>Memória</CF>, que focalizaremos na sequência da série sobre as eleições.

- Em 1915, padre Luiz Capra, vigário de Santo André, realiza, em plena noite de Natal, um leilão de prendas em benefício da Igreja Matriz, que hoje chamamos de Igreja Cor de Rosa.

1920 – O prefeito Saladino informa que a São Paulo Railway estenderá rede de água à parte alta de Paranapiacaba, denominada Morro do Alto da Serra. Serão instaladas seis torneiras para o abastecimento dos moradores.

1955 – Lojas Assumpção anunciavam a “revolução no mundo do som”: discos de alta fidelidade, com maior clareza, completa e nítida escala de frequência. Entre os lançamentos, The Hight and The Night, do filme Um Fio de Esperança, com Leo Diamond e orquestra.

- No Estádio do Pacaembu, AA Matarazzo 1, Metalúrgica Matarazzo 0, na decisão do campeonato da Acea.

- No balanço do ano 1955, ‘TV de Vanguarda’, a novidade maior.

Santos do dia