Ivy Moraes fala de novos projetos e esperança de um 2021 melhor

24/12/2020 | 10:11



A mineira Ivy Moraes, de 28 anos de idade, viu a sua vida mudar completamente após participar do Big Brother Brasil 20. Atualmente, ela usa o Instagram como ferramenta de trabalho, fazendo campanhas e indicando produtos relacionados à beleza no geral: maquiagem, moda, cabelo... Todas as dicas da influenciadora e modelo não passam batido por seus mais de quatro milhões de seguidores no aplicativo - e mesmo com esse número significativo, ela faz questão de manter um contato próximo com os fãs, na medida do possível. Em entrevista, Ivy falou sobre tudo, sem se esquivar, mostrando que a sinceridade que vimos dentro do BBB realmente faz parte de sua personalidade.

BBB

Embora o Big Brother Brasil tenha chegado ao fim em abril deste ano, vez ou outra as redes sociais relembram alguns dos melhores momentos dos participantes dentro da casa. Além disso, a experiência de um reality show costuma ser intensa, o que pode mexer com a cabeça de alguns competidores. Mas não a de Ivy. A mineira contou que ficou feliz por ter voltado a uma realidade sem câmeras e sem paredões - mas confessou que foi difícil encarar uma pandemia, ainda mais de uma doença desconhecida, como é o caso do novo coronavírus.

- Não tive dificuldades para me acostumar com a vida sem as câmeras e sem os paredões, não! Pelo contrário, para mim foi um alívio. As câmeras tiram muito da nossa privacidade, na hora de tomar banho, para as coisas pessoais, mesmo. Eu me senti super livre quando eu saí, em relação às câmeras, e aos paredões também, fiquei super à vontade por não ter aquela pressão de votar aos domingos... Então por essa parte foi bom e um alívio voltar a viver sem as câmeras e sem os paredões, já que era uma coisa que me incomodava - principalmente os paredões ali do domingo, que me deixavam mal. Já em relação à pandemia, foi complicado eu me adaptar, foi difícil. Até hoje é... Quem dera, se não fosse a pandemia, seria tudo muito diferente. Mas a gente vai tentando adaptar. A minha vida graças a Deus não parou devido a pandemia, eu continuei trabalhando, mesmo dentro de casa ou na casa do meu empresário. Ele mora em Goiânia, então eu sempre dou um jeito de ir para lá, trabalhar, fazer as coisas... Tentando viver nesse novo mundo, de uma forma ou de outra. Mas a minha vida parar 100%, não parou, mas ela mudou, sim.

Logo que foi eliminada na 15ª semana, Ivy declarou que se assustou com a rejeição do público. Pouco tempo depois, mais convicta dos acontecimentos do jogo e mais inserida nas redes sociais, a modelo percebeu que, felizmente, tinha uma boa parcela de gente ao seu lado.

- Você se assusta com tudo, na verdade, porque tudo é muito novo. Você sai e se depara com uma realidade totalmente diferente aqui fora, de público, de vida... Mas agora a minha relação com o público é maravilhosa. Eu recebo muito carinho de todos eles. Inclusive, quando eu saí da casa, eu também recebi. Eu tive um momento em que a minha família me passou o que aconteceu dentro da casa, que eu tive uma certa rejeição, mas eu não presenciei, porque estava lá dentro. Então quando eu saí, mesmo assim eu não recebi muitos ataques como eu estava recebendo em um período dentro da casa, como minha família me contou. Já recebi mais carinho. Sempre tem um ou outro ainda que não gosta, que quer te machucar, te ferir com palavras... Mas 99% é muito amor e muito carinho, graças a Deus!

Um dos motivos pelos quais a influenciadora foi criticada durante o BBB foi a sua postura em relação ao participante Babu Santana. Ivy apontou que ainda não teve a oportunidade de conversar com o ator, mas que hoje enxerga as coisas de uma forma diferente.

- Para mim ali dentro é um jogo, né? O Big Brother é 100% um jogo. Então o que aconteceu dentro do Big Brother, ficou dentro do Big Brother. Eu trouxe aqui para fora coisas boas. O Babu era uma pessoa que eu não tinha muita intimidade dentro da casa durante o jogo, no final nós até nos aproximamos e foi muito bom. Mas durante o jogo era uma pessoa que eu não tinha uma proximidade e nem uma intimidade, então esses eram os meus motivos de voto nele. A gente não teve a oportunidade de conhecer ele aqui fora, mas desejo para ele tudo de melhor no mundo. Ele lá dentro também foi um jogador, como qualquer outra pessoa. Pelo que eu acredito e sei, ele era um dos preferidos, então é super normal uma pessoa que votava em um dos preferidos da casa não ser tão querida. Eu super entendo. Mas nada demais, foi um jogo ali dentro e aqui fora é vida nova. E desejo todo o amor do mundo para ele, sucesso. Ele é um cara super talentoso, e só tenho coisas boas para desejar na vida dele. Se um dia eu tiver oportunidade de conversar com ele, e a gente pode conversar, vai ser ótimo.

Já a relação com Mari Gonzalez ficou ainda mais fortalecida depois que elas deixaram o reality da TV Globo.

- A Mari foi um dos meus melhores presentes do Big Brother e da vida! Nossa amizade continua muito forte aqui fora. Eu sou apaixonada pela Mari, eu não conheço ninguém que tenha um coração tão lindo e tão puro quanto o dela. Então a gente conversa, a gente se fala, a gente se ama e nossa amizade continua ainda mais forte aqui fora.

Vida pessoal e carreira

Ao deixar a casa mais vigiada do Brasil, Ivy voltou a exercer a profissão que sempre teve, mas abraçando mais e mais oportunidades. E diferente de alguns participantes que já passaram pelo reality, estar na TV como atriz ou apresentadora não é uma prioridade para a mineira. Mesmo assim, ela admite que gostaria de comandar algum programa um dia.

- Realmente, o Big Brother foi uma vitrine maravilhosa para a minha vida em relação a trabalhos. Eu realmente tenho trabalhado muito, graças a Deus! Mas eu não tenho um sonho de ser atriz, nada assim, não. Se eu tivesse alguma oportunidade de ser apresentadora, fazer parte de algum programa, é claro que eu aceitaria, ficaria super feliz. Eu tenho outros planos; eu já estou, inclusive, mexendo com o meu curso de maquiagem, que é uma área que eu amo muito. Estou fazendo cursos para aprender ainda mais sobre, ter mais propriedade para falar sobre o assunto. Estou com uma ideia de dar cursos presenciais... Mas sobre a TV, se tiver alguma oportunidade, é claro que será muito bem-vinda. Eu amo desafios, mas sonho de ser atriz eu nunca tive. Mas de ter um programa, apresentar um programa, eu acho super legal, e claro que eu aceitaria o convite.

Uma característica que se destaca bastante na influenciadora é a beleza, já que seu olhar marcante e seus lábios carnudos chamam a atenção. E mesmo que ela seja adepta de alguns procedimentos estéticos, o desejo de Ivy é valorizar e enaltecer o que já existe, sem fazer grandes mudanças.

- Beleza é uma coisa muito pessoal, né? O que é bonito para um, não é bonito para outro, e está tudo bem. Cada um tem seu gosto particular. O que eu costumo fazer para me sentir bem e bonita é me maquiar! Sempre estar bem maquiada, arrumar meu cabelo, usar uma roupa confortável e bonita, que eu gosto... Me produzir, mesmo! E eu sou a favor, sim, dos procedimentos estéticos - eu sou a favor, na verdade, da felicidade de cada um. A partir do momento que você faz algo que te deixe feliz, eu sou super a favor. Mas eu não sou a favor da transformação em mim. Acho que se tem alguma coisa que me incomoda e que eu posso melhorar, sou super a favor de fazer. Mas para mim, não gosto da transformação. Eu tenho silicone (troquei as minhas próteses de silicone), fiz micropigmentação nas sobrancelhas, já fiz botox preventivo e somente. Não fiz mais nada ainda, não. Por enquanto. É claro que eu devo fazer mais uma coisinha ou outra, a gente sempre acha uma coisinha para melhorar, né?

Inclusive, Ivy está lançando um curso de maquiagem, totalmente voltado a quem quer aprender as suas técnicas. Os alunos terão mais de 30 aulas disponíveis e um certificado de conclusão ao final do processo. A modelo contou que a ideia surgiu porque seus seguidores tinham bastante interesse em aprender a forma como ela se maquiava - e suas makes já eram destaque deste a época do BBB.

- Eu sempre tive muita vontade de trabalhar nessa área, desde pequenininha! Sempre gostei muito de maquiagem. Então muitas pessoas me pediam no Instagram para ensinar, para mostrar detalhes, até que eu tive a ideia de fazer um curso com várias técnicas. Os tipos de maquiagem que eu uso, maquiagens mais clássicas, coloridas... E aí eu fiz um curso para eles [seguidores] mostrando detalhes, o passo-a-passo da forma que eu me maquio. Eu quis passar isso porque já era uma coisa que o meu público vinha me pedindo há um tempo. [Sobre uma linha de maquiagem] eu penso, sim! É uma coisa para o futuro, não sei quando, claro que um passo de cada vez. Mas eu tenho muita vontade de ter uma linha de maquiagem, sim.

E pensa que ela vai parar por aí? Que nada! Ivy quer realizar muito mais sonhos no próximo ano.

- Em 2021 eu quero continuar trabalhando muito mais do que eu trabalhei em 2020. Eu amo trabalhar, então quero continuar trabalhando muito. Quero viajar, quero conhecer lugares que eu ainda não conheço... Eu também amo viajar. Quero continuar com a minha família, minha mãe, meus irmãos, meu filho e toda a minha família. Eu sou uma pessoa muito família, então quero continuar agarrada com eles cada vez mais! Poder dar uma vida melhor para cada um deles, se Deus quiser. E que seja um ano abençoado. Um ano de muito paz, muito amor, um ano próspero. A gente só espera coisas boas de 2021.