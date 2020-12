Claudia Leitte revela o que acredita que tenha mudado nas pessoas durante a pandemia

24/12/2020 | 10:11



Claudia Leitte parou um pouquinho de sua agenda agitada da divulgação de seu mais novo EP, Sol a Sol, para ter uma conversa com a imprensa e comentou qual foi a maior dificuldade encontrada para realizar um lançamento em meio a pandemia do novo coronavírus.

- Tivemos que repensar toda a forma de gravar as músicas e produzir videoclipe para respeitar o isolamento social. Foi assim, por exemplo, que surgiu a ideia de fazer primeiro um clipe inteiramente em 4D para a música Rodou [música em parceria com Wesley Safadão]. Assim, apesar de ser um feat e estarmos juntos no clipe, estávamos separados, gravando cada um em estúdio diferente.

Lembrando que Claudinha foi praticamente a última pessoa a se apresentar no Carnaval e conseguiu fechar a agenda com chave de ouro antes da pandemia ser declarada, mas claro, todos os músicos acabaram sofrendo de certa forma por estarem longe dos fãs e mais ainda por estarem longe dos palcos onde toda a energia é renovada. E sempre muito alto-astral, a cantora revelou que mesmo em meio a tantas dificuldades ela conseguiu arrumar algo positivo nisso tudo.

- Essa pandemia só me fez sentir ainda mais certeza do amor que sinto pelo meu público e o quanto é fundamental para mim estar ao lado deles nos palcos para cantarmos e dançarmos.

Assim como qualquer pessoa, Claudia Leitte também escolheu um cantinho para ficar trancafiada e ela contou o que acredita que tenha mudado nas pessoas após esse período.

- Esse isolamento surgiu de uma forma inesperada pra todo mundo. Ninguém esperava passar por isso, mas acredito que essa vivência também nos fez pensar em formas diferentes de trabalhar e de nos conectarmos uns com os outros.