Rodrigo Faro revela que já fez aplicação de toxina botulínica, mas se arrependeu: - Nunca senti tanta dor na minha vida

24/12/2020 | 10:10



Rodrigo Faro foi o convidado de Mônica Salgado no programa da jornalista em seu Instagram, o Desarmônicas. O tema do episódio foi Tiozão, e o apresentador se orgulhou de parecer bem mais jovem do que realmente é. Atualmente, Faro está com 47 anos de idade, e relembrou a foto em que, junto com sua filha, recriou um clique de 15 anos atrás, quando a menina ainda era bebê:

- Comparando, ela aparece bebê e depois moça, e eu estou com a mesma cara. Sabe que eu até gostei até mais da foto de agora do que 15 anos atrás, então se continuar assim, beleza!

Entre várias revelações, o apresentador confessou que não gosta de grupos de WhatsApp:

- Detesto, a primeira vez que me mandaram um bom-dia com um monte de florzinha e um monte de anjinho às oito horas da manhã, eu estava dormindo e fez barulho na minha orelha, aquilo nunca mais.

Faro também revelou que já se submeteu ao procedimento de aplicação de toxina botulínica nas axilas, como uma tentativa de diminuir o suor excessivo da região:

- Teve uma época que me incomodava que eu ficava com umas pizzas no sovaco e eu fiz botox. Eu nunca senti tanta dor na minha vida! E eu nunca mais eu vou fazer botox no sovaco porque eu começava a suar por outros lugares, como embaixo da teta.