Brooklyn Beckham e Nicola Peltz dividem momento íntimo de casal: Dormimos no telefone todas as noites

24/12/2020 | 10:10



Nicola Peltz usou seu Instagram para compartilhar um momento íntimo que tem com o noivo, Brooklyn Beckham, todas as noites. Quando não está junto, o casal costuma falar no telefone até dormir e acaba deixando o aparelho ligado durante toda a madrugada.

Em seus Stories, a modelo tirou um print de uma ligação telefônica que já durava 12 horas. Isso é que é estar apaixonado! Na legenda ela escreveu:

Nós dormimos ao falar no telefone toda noite.

Apenas com cinco meses de namoro, o casal já estava com planos de se casar e oficializou o noivado em julho de 2020. Os dois estão sempre aparecendo em momentos fofos juntos nas redes sociais, e parecem ter a aprovação dos familiares de Brooklyn. Com exclusividade ao Mirror, uma fonte próxima ao casal disse:

É muito emocionante para a família. Depois de alguns relacionamentos conturbados, eles acreditam que Brooklyn se encontrou.

Bacana, né?