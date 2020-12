Alibaba vira alvo de investigação e ação despenca mais de 8% em Hong Kong

24/12/2020 | 09:29



A ação do Alibaba sofreu um tombo nesta quinta-feira, ampliando perdas recentes, à medida que a China ampliou a pressão sobre o gigante do e-commerce chinês.

O papel do Alibaba caiu 8,13% na Bolsa de Hong Kong hoje, a 228,20 dólares de Hong Kong, atingindo o menor patamar desde julho, após um pregão mais curto do que o normal nesta véspera de Natal. Desde o pico que atingiu no fim de outubro, a ação da varejista online acumula perdas de mais de 25%.

A queda veio após reguladores chineses anunciarem hoje que vão investigar o Alibaba por supostas práticas monopolistas. A iniciativa veio semanas depois de a China suspender uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) do Ant Group, afiliada de tecnologia financeira do Alibaba, em Hong Kong e em Xangai. Estimava-se que o IPO do Ant atingiria US$ 34 bilhões.

O banco central chinês, o PBoC, e outros reguladores também convocaram executivos do Ant para uma reunião.

Nos últimos meses, Pequim divulgou diretrizes antitruste preliminares para plataformas de internet, apontou que algumas empresas podem se tornar "grandes demais para falir" e as alertou que não desenvolvam práticas como as de precificação predatória, abuso de uso de dados de consumidores e venda de produtos fraudulentos.

Com Dow Jones