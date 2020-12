Covas indica três novos secretários de sua nova gestão

24/12/2020 | 08:58



O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), anunciou, na noite de quarta-feira, 23, três novos nomes que vão compor o secretariado de seu segundo mandato. As pastas da Cultura, Segurança Urbana e Desenvolvimento Econômico e Turismo ficarão nas mãos de duas mulheres e um ex-secretário, que volta ao cargo após deixar o governo em 2019.

Na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, mantém-se no cargo a atual secretária, Aline Cardoso. Formada em Relações Internacionais pela PUC-SP, Aline foi vereadora e desde julho de 2017 lidera a pasta.

Para a Cultura, Covas optou por reintegrar o ex-secretário Alê Youssef, ex-titular da pasta que deixou o cargo em março. À época, especulou-se que Youssef estivesse deixando o cargo para concorrer nas eleições municipais, uma vez que a saída ocorreu no limite do prazo legal de desincompatibilização para integrantes do Executivo que pretendiam disputar o pleito.

Já a pasta da Segurança Urbana ficará sob o comando da inspetora superintendente Elza Paulino de Souza. Comandante Geral da Guarda Civil Metropolitana (GCM), Elza é uma pioneira na instituição, tendo ingressado na primeira turma do corpo feminino, em 1986.

Com as indicações até o momento, são nove os secretários já confirmados no próximo governo. Os postos-chave, Saúde, Educação e Transportes, ainda seguem em negociações.

Veja a lista de confirmados no governo de Bruno Covas:

Eunice Prudente - secretária de Justiça

Rubens Rizek Jr - secretário de Governo

Guilherme Bueno de Camargo - secretário da Fazenda

Marta Suplicy - secretária de Relações Internacionais

César Azevedo - secretário de Urbanismo e Licenciamento

Juan Quirós - secretário de Inovação e Tecnologia

Marta Suplicy - secretária de Relações Internacionais

Elza Paulino de Souza - secretária de Segurança Urbana

Aline Cardoso - secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Alê Youssef - secretário de Cultura