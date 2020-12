Boca Juniors elimina Racing e encara Santos na semifinal da Libertadores

23/12/2020 | 23:40



Em duelo de argentinos, o Boca Juniors levou a melhor sobre o Racing na noite desta quarta-feira e confirmou o confronto com o Santos na semifinal da Copa Libertadores. Jogando em casa, em La Bombonera, o Boca venceu por 2 a 0, revertendo a derrota de 1 a 0 sofrida na partida de ida.

Os confrontos entre o time argentino e o brasileiro já têm datas confirmadas. As duas equipes vão se enfrentar nos dias 6 e 13 de janeiro. O jogo de ida será disputado na casa do clube argentino, enquanto a volta será na Vila Belmiro, em Santos.

Pressionado pela derrota na ida, o Boca foi para cima do Racing nesta quarta e praticamente não deu chances ao rival no primeiro tempo. O domínio era tal que o time da casa registrou 14 finalizações, contra apenas uma dos visitantes. As chances eram tão perigosas que o placar de 1 a 0 ao fim da etapa inicial saiu barato para o Racing.

Liderado pelo veterano Carlitos Tevez, o Boca criou o suficiente no ataque para fazer ao menos três gols no primeiro tempo. Só não marcou mais porque goleiro Arias estava em noite iluminada, com quatro defesas incríveis. Aos 22 minutos, porém, ele não pôde evitar a cabeçada de Eduardo Salvio para as redes, após cruzamento na área.

No segundo tempo, Salvio voltou a ser decisivo. Aos 14 minutos, ele sofreu falta de Lisandro López dentro da área: pênalti. Villa chutou no canto direito do goleiro e aumentou a vantagem dos anfitriões, já o suficiente para buscar a classificação à semifinal.

Em situação delicada, o técnico Sebastián Beccacece passou a fazer diversas mudanças no Racing. Ele reforçou o meio-campo e equilibrou as ações. No entanto, seguia inoperante no ataque, sem conseguir ameaçar a defesa dos anfitriões.

Com mais tranquilidade, o Boca segurou a vantagem no marcador e confirmou a vaga em mais uma semifinal de Libertadores. O outro confronto, valendo vaga na grande final, será entre River Plate e Palmeiras.