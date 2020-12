Sehal e Aciscs ingressam com ação contra o governo

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



24/12/2020 | 00:11



O Sehal (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC) protocolou ontem mais uma ação contra o Estado para pleitear o funcionamento de restaurantes nos feriados do Natal e do Ano-Novo e nos fins de semana seguintes. A Aciscs (Associação Comercial e Industrial de São Caetano) também ingressou com mandado de segurança contra o governo para que os comércios possam abrir entre os dias 25 e 27 de dezembro e de 1º a 3 de janeiro. Na terça-feira, foi determinado que apenas serviços essenciais poderão funcionar nesses dias, a fim de coibir a propagação do novo coronavírus.

“Não concordamos em hipótese alguma, não vemos base científica nem lógica no decreto editado pelo governador do Estado de São Paulo (João Doria, PSDB). Então estamos buscando liminarmente esse direito para que você possa trabalhar na nossa cidade”, disse Alessandro Leone, presidente da Aciscs, em vídeo enviado a comerciantes.

Quanto ao Sehal, trata-se da décima medida judicial impetrada pelo sindicato desde o início da pandemia. Esta ação pede permissão para que os restaurantes possam ficar abertos, nas datas selecionadas. Advogada da entidade, Denize Tonelotto concorda com Leone e diz que empresários já estavam com tudo preparado para receber clientes, com insumos comprados e convites para almoços e jantares temáticos vendidos.