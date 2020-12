Diocese de Sto.André faz ação solidária nas missas

Da Redação



24/12/2020 | 00:01



A Diocese de Santo André, responsável pela Igreja Católica em toda a região, promove ação solidária de Natal, que consiste no pedido de doação de um quilo de alimento a cada diocesano que participará das missas de hoje e amanhã nas 106 paróquias das sete cidades.

O vigário episcopal para a caridade social, padre Ryan Holke, enfatiza a necessidade desse gesto para ajudar as famílias mais carentes e pessoas em situação de vulnerabilidade social a vivenciarem um Natal mais feliz. “Quero fazer um convite muito especial a todos aqueles que celebram no Natal, o nascimento de Nosso Salvador Jesus Cristo, que nos dá o maior exemplo, o exemplo mais eloquente do amor, pois assume a compartilhar a vida com os seres humanos, começando pelos mais pobres”, conclama.

De acordo com o padre, aqueles que não têm a possibilidade de realizar as doações, pelo contrário, necessitam de alimentos, podem solicitar o pedido na paróquia mais próxima de sua casa.

“Não tenha receio também de pedir na sua comunidade, porque nós também não deixaremos você de lado. Você faz parte da nossa família. Que Deus abençoe a todos”, complementa.

O bispo da Diocese de Santo André, dom Pedro Carlos Cipollini, presidirá a missa da Noite de Natal hoje, às 19h30, na Catedral Nossa Senhora do Carmo, em Santo André, e celebrará a missa do Dia do Natal amanhã, às 9h, na Paróquia Nossa Senhora do Rosário, também no município.