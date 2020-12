Almoço especial também celebra 20 anos

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



24/12/2020 | 00:01



As 59 unidades dos restaurantes Bom Prato em todo o Estado, inclusive as do Grande ABC – em Santo André e São Bernardo –, promoveram almoço especial de Natal, ontem. Além disso, o restaurante popular celebra os 20 anos de serviços, comemorados também neste mês.

O menu escolhido para o almoço foi composto por lagarto ao molho madeira, batata natalina, arroz, feijão, pêssego e minichocotone de sobremesa. Para evitar aglomerações, as refeições foram entregues em embalagens descartáveis e com talheres, com serviço de retirada, não permitindo que os usuários almoçassem no local.

“Estamos muito honrados de celebrar, em clima natalino, a grandeza deste programa, que reforça o nosso compromisso com a sociedade, ofertando refeições saudáveis para garantir a segurança alimentar da população, em especial das pessoas mais vulneráveis”, observa a secretária estadual de Desenvolvimento Social, Célia Parnes.

O programa serviu diariamente mais de 97 mil refeições em dezembro, enquanto ao longo dos 20 anos de serviço, as 59 unidades ofereceram pelo menos 262 milhões de refeições, o que equivale a pelo menos uma para cada brasileiro.

A unidade de Santo André serviu em torno de 6,8 milhões de refeições desde sua inauguração, em 2002. Já na de São Bernardo, inaugurada em janeiro de 2019, foram servidas quase 1 milhão de refeições neste período.

O programa Bom Prato já recebeu mais de R$ 729 milhões entre custeio das refeições, implantação e revitalização. Os investimentos nos restaurantes do Grande ABC já somam R$ 24 milhões.

Em março, as unidades se adaptaram em apenas 24 horas para servir as refeições em embalagens descartáveis, com talheres, e não interromper o fornecimento de alimentação. Além disso, o governo de São Paulo anunciou a ampliação do serviço em todas as unidades, servindo também no jantar e abrindo aos fins de semana e feriados, devido à pandemia do coronavírus. Como reflexo, aumento de 60% no número de refeições, em torno de 3,2 milhões a mais por mês.

As unidades estarão fechadas hoje e amanhã e nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro.