Lupa nos gastos

Do Diário do Grande ABC



23/12/2020 | 23:59



Dada a gravidade da Covid-19, que pode ser aferida pelo rastro de mortos que deixou mundo afora, é natural que municípios concentrassem gastos em políticas destinadas a tratar os enfermos e a pôr barreiras à circulação do agente causador, o novo coronavírus. No Grande ABC, segundo levantamento feito por este Diário com base em registros do TCE (Tribunal de Contas do Estado), as sete prefeituras despenderam R$ 628 milhões para aplacar a pandemia nos primeiros dez meses do ano. Mais de um terço desse valor foi liberado para quitar fornecedores contratados sem processo licitatório, e é aqui que a situação começa a ficar nebulosa.

Em meados do ano, os prefeitos do Grande ABC receberam alerta do MPF (Ministério Público Federal) para que aumentassem a transparência dos contratos fechados sob a legislação que afrouxou as regras de compras de produtos e serviços para atender às necessidades da pandemia, mas não à obrigatoriedade de se conferir ampla publicidade aos gastos.

O ‘puxão de orelhas’ veio na esteira das investigações de Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) e Ministério Público de Contas, órgão auxiliar do TCE, sobre cidades da região. O primeiro apurou superfaturamento na implantação do hospital de campanha em Mauá. Já o segundo citou irregularidades na aquisição de máscaras cirúrgicas e luvas descartáveis por São Bernardo.

O Paço são-bernardense, aliás, é, entre os sete do Grande ABC, o que mais acumula gastos relacionados ao combate à Covid-19. Até outubro, o governo do prefeito Orlando Morando (PSDB) desembolsou R$ 264 milhões, sendo R$ 119,8 milhões em contratos fechados sem processo licitatório.

A alta soma de dinheiro público movimentado sob justificativa da pandemia requer que os contratos sejam analisados com lupa pelas instituições responsáveis por fiscalizar o bom uso dos orçamentos municipais. O trabalho dos agentes do TCE, Ministério Público e das câmaras, que já é importante em qualquer circunstância, torna-se ainda maior em tempos de peste.