Rodovias de São Paulo registram tráfego intenso antes do Natal

23/12/2020 | 21:34



Apesar das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus e dos apelos das autoridades para que as pessoas evitassem sair de casa, rodovias da cidade de São Paulo registram lentidão nesta quarta-feira, 23, antes da véspera de Natal. De acordo com a Concessionária ViaOeste, a Castello Branco apresentou tráfego intenso desde o período da manhã, principalmente no trecho entre a capital paulista e Barueri no sentido interior.

Em muitos momentos os carros ficavam parados, tanto na pista local quanto na expressa. A situação melhorava um pouco após o segundo pedágio da rodovia, depois de Jandira e Itapevi, por volta do km 33.

Logo na saída de São Paulo, a Concessionária ViaOeste já sinalizava para os motoristas que entre os quilômetros 18 e 24 o tráfego seria lento nas duas pistas. Até por isso, muitos ambulantes aproveitaram a situação para vender bebidas, comidas e carregadores de celulares entre os veículos que estavam parados logo após o primeiro pedágio no km 18.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP), também sinalizou o transito intenso sentido Praia Grande, São Sebastião e Mogi-Bertioga. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) chegou a fazer recomendações aos motoristas. "Em tempos de pandemia, se for necessário sair, prefira deslocamentos seguros e evite aglomerações."