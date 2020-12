Grande ABC gastou R$ 628 mi com Covid

Fábio MartinsDo Diário do Grande ABC



24/12/2020 | 00:01



Os valores gastos pelas prefeituras do Grande ABC já impactam no patamar de R$ 628 milhões em oito meses de medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-19. O levantamento está registrado em painel do TCE (Tribunal de Contas do Estado), e compilado pelo Diário, com base em dados repassados pelas próprias administrações municipais. O volume se refere ao acumulado de despesas no período até o último mês de atualização do estudo, no fim de novembro, contabilizando todo o montante empenhado no intervalo desde o começo da crise sanitária no País, entre março e abril.

No topo da lista regional, São Bernardo computa 42% do recurso total configurado no quadro (confira arte ao lado). A cidade, gerida por Orlando Morando (PSDB), desembolsou R$ 264 milhões dentro do período analisado em questão – destes valores, R$ 119,8 milhões foram em contratos sem licitação. No âmbito do Grande ABC, foram R$ 220,7 milhões gastos em vínculos sem abertura de certame – um pouco mais de um terço do volume integral (35,14%) encampado contra o coronavírus –, situação que é permitida por lei em decorrência do decreto de estado de calamidade pública.

O volume de São Bernardo configura valor superior à soma atribuída aos gastos juntos das prefeituras de Santo André e São Caetano, que indicaram despesas de R$ 107 milhões e R$ 105,9 milhões, respectivamente, sendo R$ 31 milhões e R$ 11,3 milhões, nesta ordem, sem processo licitatório. Diadema, por sua vez, anotou R$ 98,8 milhões – com R$ 21,04 milhões em contratação de forma direta –, enquanto Mauá aplicou R$ 38,9 milhões. Destes, R$ 25,3 milhões sem certame. Apesar do alto volume, a região tem marca de pouco mais de 3.400 moradores mortos em razão da infecção pelo vírus no período.

Os gastos abrangem todas as atividades elaboradas pelos governos na tentativa de frear a proliferação da doença. São Caetano lidera o índice de despesas por caso confirmado na cidade: são R$ 14,2 mil. No segundo lugar aparece Diadema, com quase R$ 9.000. No que tange a transferências de outros entes, englobando os governos federal e estadual, o Grande ABC recebeu R$ 545,6 milhões em repasses, o equivalente a 86% do total empenhado nas sete cidades. Entre as transferências, R$ 488,8 milhões (89,59%) são provenientes da União e R$ 56,7 milhões oriundos do Palácio dos Bandeirantes. Ribeirão Pires teve R$ 14,4 milhões de repasses. Já Santo André registrou R$ 144,1 milhões.

A Prefeitura de São Bernardo alegou que o valor envolve todos investimentos para conter o avanço da crise sanitária, como também demais intervenções preventivas, a exemplo de caminhão de higienização. No montante, segundo o governo, também estão atribuídas quantias repassadas à FUABC (Fundação do ABC). “Ressalta-se que, em São Bernardo, foram inaugurados dois hospitais permanentes durante a pandemia: novo Anchieta (em abril) e Hospital de Urgência (em maio)”, pontuou. “Com a alta no número de casos, verificada na última quinzena de novembro para cá, a tendência é a de que os custeios fiquem em ordem prioritária para preservar e salvar vidas.”

O Paço andreense sustentou que tem trabalhado com total transparência e austeridade, prestando contas periodicamente. Ressaltou que a cidade não projeta alta de gastos, neste momento, e segue estudando o cenário, sempre pautado pela saúde e ciência, com foco na preservação de vidas. “(Planejamento) Reflete nos bons índices de controle da doença, sem deixar, em momento algum, os andreenses sem atendimento ou assistência médica.”