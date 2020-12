Guarani vence, cola no G-4 e aumenta jejum do Sampaio Corrêa na Série B

23/12/2020 | 21:14



Em um confronto direto por uma vaga no G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani contou com um gol de Pablo aos 35 minutos do segundo tempo para vencer o Sampaio Corrêa, por 1 a 0, no Estádio Castelão, em São Luís (MA), pela 31ª rodada.

A vitória fora de casa fez o Guarani chegar aos 47 pontos e subir para o sexto lugar, deixando para trás a rival Ponte Preta, com 46, e o próprio Sampaio Corrêa, que perdeu a terceira seguida e estacionou nos 45, caindo para o oitavo lugar.

Os dois times ainda estão na briga pelo acesso. Quem abre o G-4 da Série B é o Juventude, com 49 pontos. Em terceiro lugar, o Cuiabá tem 50. Já Chapecoense e América-MG estão disparados com 59 e 57, respectivamente.

Diante da importância da vitória para os dois times, o primeiro tempo foi bastante movimentado e com os goleiros sendo os destaques. Gustavo salvou o Sampaio Corrêa em chutes de Lucas Crispim, Bidú e Murilo Rangel, enquanto Jefferson Paulino defendeu finalizações de Marcinho e Roney.

Os dois times voltam a campo no dia 2 de janeiro de 2021, pela 32ª rodada. E ambos têm confrontos diretos. O Sampaio Corrêa vai até Maceió enfrentar o CSA, às 16h30, no Rei Pelé. O Guarani receberá o América-MG, às 21 horas, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

FICHA TÉCNICA:

SAMPAIO CORRÊA 0 x 1 GUARANI

SAMPAIO CORRÊA - Gustavo; Joazi, Joécio, Daniel Felipe e João Victor; Eloir (Serginho), Vinícius Kiss, Roney (Gustavo Ramos) e Marcinho (Marcinho); Caio Dantas e Diego Tavares (Robson Duarte). Técnico: Léo Condé.

GUARANI - Jefferson Paulino; Pablo, Bruno Silva (Romércio), Walber e Bidú; Marcelo (Deivid), Murilo Rangel e Lucas Crispim; Matheus Souza (Rickson), Bruno Sávio (Matheus Ludke) e Renanzinho (Eliel). Técnico: Felipe Conceição.

GOL - Pablo, aos 35 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Diego Pombo Lopez (BA).

CARTÕES AMARELOS - Vinícius Kiss, Serginho, Eloir e Diego Tavares (Sampaio Corrêa); Marcelo, Romércio e Bidú (Guarani).

RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.

LOCAL - Estádio Castelão, em São Luís (MA).