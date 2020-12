Composição na mesa na Câmara de Diadema

Raphael Rocha



O vereador Josa Queiroz foi o nome escolhido pelo PT de Diadema para disputar a presidência da Câmara na eleição do dia 1º. E as articulações estão a todo vapor para uma ampla composição na casa. O PT elegeu cinco vereadores, número insuficiente para assegurar vitória diante dos 21 políticos da casa. Um acordo foi desenhado e deve se concretizar no dia da posse. Envolve colocar uma figura do PSB como primeiro vice-presidente, uma do Cidadania na primeira secretaria, uma do PV na segunda secretaria e uma do DEM na terceira secretaria. Essas quatro siglas defenderam nomes distintos na eleição municipal, mas sinalizam compor com o governo de José de Filippi Júnior (PT). Depois da escolha dos partidos, caberá às legendas a definição dos vereadores. O PV, por exemplo, deve indicar Talabi Fahel.

Atual vice-prefeito de São Caetano e vereador eleito, Beto Vidoski (PSDB) começa a ganhar corpo para ser candidato a presidente da Câmara na eleição do dia 1º de janeiro – vitória significa para ele, provavelmente, administrar interinamente a Prefeitura diante do impasse jurídico. A articulação passa por setores do Palácio da Cerâmica.

A agência Cin Comunicação Integrada assinou, na semana passada, contrato para cuidar da publicidade institucional do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. A empresa, localizada em São Caetano, tem tradição em lidar com a imagem de instituições públicas da região.

Irmão do ex-prefeito de Santo André Aidan Ravin (Republicanos), Silvio Ravin publicou texto nas redes sociais comentando o estado de saúde de Aidan, dizendo que, após a Covid-19, ele vai superar sequelas deixadas pelo vírus. Aidan está internado no Hospital Brasil, em Santo André, desde o fim de outubro, por complicações hepáticas. Esta coluna apurou que o quadro de saúde inspira cuidados, sem perspectiva de alta.

Algumas figuras da política de Diadema que ajudaram na vitória de José de Filippi Júnior (PT) seguem à espera de nomeação para secretarias. Os ex-vereadores Atevaldo Leitão (PL) e Vaguinho do Conselho (SD) são duas dessas personalidades. O primeiro, por não ter conquistado cadeira na Câmara, tende a compor segundo ou terceiro escalão. Vaguinho foi sondado para gerir a pasta de Meio Ambiente, setor considerado menos nobre na administração. Tanto que aliados de Vaguinho têm dito pela cidade que o político não aceitou convite para ser secretário de olho em outros desafios profissionais.

Depois de o deputado federal Kim Kataguiri (DEM), líder do MBL (Movimento Brasil Livre), vir para São Caetano e dizer que o voto útil em eventual nova eleição é para Fabio Palacio (PSD), reviravolta aconteceu no posicionamento do grupo na cidade. Nota foi publicada pelo bloco nas redes sociais dizendo que não há apoio a determinado candidato caso haja outro pleito. “O apoio é contra a continuidade de desmandos, ilegalidades e imoralidade do grupo político que causou inúmeros prejuízos à população. Institucionalmente, não apoia qualquer candidato nesta eleição, como sempre fez.”

O vereador eleito de Santo André Wagner Lima (PT) anunciou para os integrantes do partido que não vai votar ou compor com o nome governista na eleição para a presidência da Câmara, em pleito marcado para o dia 1º. Dentro da sigla, há pressão para que a legenda se afaste de composições com a sustentação ao prefeito Paulo Serra (PSDB), como aconteceu na atual legislatura. A leitura é a de que a aliança só favoreceu os tucanos.