Cidade quer manutenção da política de Auricchio, cita Pio

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



24/12/2020 | 00:01



Presidente da Câmara de São Caetano e vereador reeleito, Pio Mielo (PSDB) defendeu que o próximo presidente do Legislativo precisa sair do grupo de 13 parlamentares eleitos no dia 15 de novembro dentro do arco de alianças do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) para que a classe política atenda a um desejo do município, que é o da manutenção das atuais políticas públicas.

A concorrência pelo principal posto da mesa diretora ganhou atenção porque, diante da instabilidade jurídica da cidade – Auricchio foi reeleito no voto, mas teve candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral –, o presidente da Câmara será prefeito interino até a resolução do imbróglio. Além de se incluir na lista de potenciais candidatos, Pio citou os colegas Daniel Córdoba (PSDB), Beto Vidoski (PSDB), Tite Campanella (Cidadania), Marcel Munhoz (Cidadania) e Gilberto Costa (Avante) como figuras que teriam capacidade política e administrativa para conduzir esse período sem sobressaltos com relação ao trabalho executado por Auricchio.

“Hoje eu sou candidato ao coração da Carol (mulher), estou há muito tempo nessa campanha, ao coração do Matheus (filho) e da Natália (filha, que está programada para nascer na primeira quinzena de janeiro). Entendo que temos 19 pré-candidatos a presidente, o que é legítimo. O prefeito Auricchio foi reeleito dia 15 e, com ele, 13 vereadores da base se elegeram. A discussão tem de ser serena entre os 13 vereadores. Experiência administrativa tem peso maior. Há excelentes nomes na base”, comentou o tucano, que presidiu o Legislativo nos quatro primeiros anos deste mandato de Auricchio.

Para o vereador, a despeito de haver pluralidade de partidos na casa – dez, no total –, a discussão entre os parlamentares precisa ser de pacto para que a cidade possa continuar no enfrentamento a todas as implicações trazidas pela pandemia de Covid-19. “A cidade fez opção pela manutenção das políticas públicas implementadas na cidade pelo prefeito Auricchio e pelo seu time. A cidade quer a continuidade do trabalho da Regina Maura como secretária de Saúde, do professor Fabrício Coutinho como secretário de Educação.”

Pio também criticou o prefeiturável Fabio Palacio (PSD), segundo colocado na corrida eleitoral à Prefeitura. “Como professor de matemática que sou, recomendo que ele precisa estudar mais matemática. Não acredito em polarização. Como ignorar a candidatura do Novo, que elegeu vereadora, a Thai Spinello? Como ignorar o Psol, que elegeu o coletivo (Bruna Mulheres por Direitos)? Ou a votação do Thiago Tortorello (PRTB), um dos principais sobrenomes da política de São Caetano?”, indagou.

“Eu não acredito em nova eleição. Por tudo que li, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) deve acatar a argumentação do prefeito Auricchio e legitimar os 42 mil votos dele nas urnas, ele foi escolhido pelo eleitor. Mas se a Justiça Eleitoral assim entender (por novas eleições), é importante ele (Palacio) lembrar que esse grupo foi vencedor em 2016, em 2018 e em 2020. Se tiver que impor mais uma derrota, para quem perdeu três, não será surpresa perder a quarta”, ponderou. “Oposição se faz e é importante, se faz na Câmara, na tribuna, na urna. Não se faz na toga do juiz, no escrutínio de um tribunal.”