Crianças e jovens comem mais legumes na pandemia

Da Redação



27/12/2020 | 07:00



Informações de pesquisa internacional apontam que crianças e adolescentes estão consumindo mais legumes na pandemia. Os dados mostram que os brasileiros com idade entre 10 e 19 anos colocam o item em seu cardápio em, ao menos, cinco porções ao longo da semana.



Trata-se do diagnóstico do estudo Covid-19 Confinement and Changes of Adolescent’s Dietary Trends in Italy, Spain, Chile, Colombia and Brazil (Confinamento Covid-19 e Mudanças nas Tendências Alimentares de Adolescentes na Itália, Espanha, Chile, Colômbia e Brasil, em tradução), que ouviu 820 jovens dos países citados nos últimos meses.



Mundialmente, 43% dos entrevistados consumiram vegetais todos os dias durante o confinamento, contra 35,2% do período anterior ao surgimento da Covid-19.