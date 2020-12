Serviço de streaming grátis

Luís Felipe Soares

Diário do Grande ABC



27/12/2020 | 07:00



A opção de serviços de streaming para o público de diferentes idades acaba de aumentar. No início de dezembro chegou ao Brasil a Pluto TV, que reúne filmes de diferentes gêneros, seriados, programas de televisão, documentários e desenhos animados de variados tipos, entre outros tipos de materiais.



É um projeto do grupo ViacomCBS, dona de marcas como os canais MTV e Nickelodeon. O catálogo é recheado de produções mais antigas, mas que ainda são lembradas pelos espectadores. A quantidade de opções promete aumentar e chegar a 30 canais temáticos dentro do sistema.



Entre as opções para assistir estão as séries Kenan & Kel e As Aventuras do Capitão Marvel, as animações Rugrats Crescidos e Max Steel e temporadas dos animes Naruto e Super Onze, por exemplo. É possível escolher no quer dar play ou apostar na versão ‘ao vivo’, com programação montada pelo streaming.



O que mais tem chamado a atenção é o fato de a Pluto TV ser gratuita, não necessitanto de qualquer tipo de login para explorar o conteúdo. O acesso ocorre pelo site oficial (www.pluto.tv) ou fazendo download do aplicativo, sem custo para os sistemas Android e iOS de computadores, tablets e smartphones.