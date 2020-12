Papai Noel. Diarinho. Uma casa em Mauá

Ademir Medici

24/12/2020 | 07:00



“Ao contemplar o Menino do presépio, abriremos os olhos da fé para ver as necessidades de nossos irmãos e irmãs, deixando-nos fascinar e conduzir pela misericórdia que brota do coração de Deus.”

Da mensagem do Natal 2015 do bispo emérito de Santo André, dom Nelson Westrupp.

A coleção do Diarinho foi cedida à professora Márcia Clemente, sobrinha do Moacyr, que lecionava o fundamental I em Rio Grande da Serra. O suplemento do Diário do Grande ABC complementava as aulas da professora Márcia, tornando-as mais agradáveis.

Hoje são raros os suplementos infantis impressos preservados pelos jornais brasileiros. Manter e editar o Diarinho todos os domingos é uma questão de honra e de alegria da casa, gerado desde o fim da fase do semanário News Seller, nos anos 1960, e que participou da formação de gerações de jovens leitores.

Craques do futebol participaram da Copa Diarinho. Professores das sete cidades utilizam o suplemento para enriquecer as suas aulas. Não é raro descobrir o Diarinho em álbuns familiares. Uma realidade que enche de emoção e contentamento o nosso jornal. E faz história.



ATUALIDADE

Das redes sociais, mais uma figurinha referente ao Natal deste 2020 tão difícil para a humanidade.

Em 24 de dezembro de...

1915 – Fixou residência em São Caetano o Dr. Luiz Spada, diretor da fábrica Brasil, de manteiga de coco, recém-inaugurada próxima à estação ferroviária.

1948 – Criados o município de São Caetano, com o apêndice ‘do Sul’, os distritos de paz de Diadema e Riacho Grande, em São Bernardo, e o 2º Subdistrito de Utinga, em Santo André.

1958 – Realizado plebiscito no distrito de Diadema e a população aprova sua elevação a município, separando-se de São Bernardo.

1985 – Liberada verba para alargamento do viaduto da Via Anchieta de acesso ao bairro Assunção, no km 22,5.

Nota – Inaugurado em 1947, quando da abertura da Via Anchieta, o chamado viaduto do Assunção virou verdadeira novela. Demoraria a ser alargado. Em tom de blague, dizia-se que o viaduto foi aberto para a passagem do caminhãozinho de Joanin Sacilotto, que seria o único da Linha Jurubatuba na época da construção da Anchieta.

Diário há meio século

Quinta-feira, 24 de dezembro de 1970 – ano 13, edição 1418



Manchete – É Natal. Sodré já está se despedindo

Abreu Sodré vivia seu último Natal como governador de São Paulo. Com mandato até março de 1971, era como se iniciasse a sua despedida do cargo.

São Caetano – A Orquestra Sinfônica do ABC fazia sua primeira apresentação, em 21 de dezembro de 1970, apresentando-se no Teatro Paulo Machado de Carvalho.

Na regência, o maestro Moacyr Del Picchia. A criação da orquestra foi motivada por constantes reportagens do Diário do Grande ABC.

Santos do Dia

- Ermina, Irmina ou Irma

- Paula Isabel Cerioli

- Adélia ou Adele de Pfalzel



Hoje

Dia do Órfão. À tarde, Igreja faz a vigília do Natal do Senhor.





Municípios Paulistas

- Aniversariam hoje: Cabrália Paulista, elevado a município em 1949, quando se separa de Piratininga; e Rifaina, elevado a município em 1949, quando se separa de Pedregulho.